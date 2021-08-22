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Зеленский встретился с Меркель, обсудил Донбасс и «Северный поток — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили ситуацию на Донбассе.

После встречи на совместной пресс-конференции Зеленский отметил, что вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе был приоритетным. Позиция «нормандского формата» должна быть консолидированной, высказался президент. «Мы стремимся добиться режима стабильного прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами и открытия контрольно-пропускных пунктов со стороны оккупированных территорий и доступа Международного комитета Красного Креста на эти территории», — добавил Зеленский.

Во время встречи также обсуждался «Северный поток — 2». Меркель сообщила, что транзит газа через территорию Украины должен быть продолжен. Канцлер добавила, что Германия серьезно относится к опасениям Киева насчет трубопровода.

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