Зеленский встретился с Меркель, обсудил Донбасс и «Северный поток — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили ситуацию на Донбассе.
После встречи на совместной пресс-конференции Зеленский отметил, что вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе был приоритетным. Позиция «нормандского формата» должна быть консолидированной, высказался президент. «Мы стремимся добиться режима стабильного прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами и открытия контрольно-пропускных пунктов со стороны оккупированных территорий и доступа Международного комитета Красного Креста на эти территории», — добавил Зеленский.
Во время встречи также обсуждался «Северный поток — 2». Меркель сообщила, что транзит газа через территорию Украины должен быть продолжен. Канцлер добавила, что Германия серьезно относится к опасениям Киева насчет трубопровода.