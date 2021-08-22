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На севере Петербурга полиция догоняла «Ладу» со стрельбой, водитель накатал на 8 протоколов

Пьяного водителя «Лады» задержали на Гражданском проспекте

Пьяного водителя доставили в отдел после погони за его «Ладой» в Калининском районе Петербурга. Мужчина получил ворох протоколов.

О погоне ранним утром 22 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД. Началась она на проспекте Науки, после того, как водитель не отреагировал на требование остановиться. Судя по кадрам, машина вихляла по дороге, пересекая двойную сплошную.

ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и ЛО

В итоге полицейскому пришлось стрелять — в воздух и по колесам. Машина вскоре остановилась, врезавшись в дорожный знак. За рулем оказался 23-летний молодой человек, он был пьян. На водителя составили 8 протоколов об административных правонарушениях. Никто не пострадал.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Роман Романович
Ладу они догнали!!! Браво!!! А Мерседес автоблогера, который хвастается ублюдским поведением на дороге, не хотите догнать??????
AlBerkut
Только взяли алкаша не на Гражданке, а уже на Северном проспекте, куда он с круговорот движения съехал.
Патрульный авто опознал, там вроде как один наряд на октавии тур)))
rpu01
Водила, потерянный для общества человек. Уже не изменится. Таких, нельзя отпускать, а нужно использовать только на лесоповале.
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