Пьяного водителя доставили в отдел после погони за его «Ладой» в Калининском районе Петербурга. Мужчина получил ворох протоколов.
О погоне ранним утром 22 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД. Началась она на проспекте Науки, после того, как водитель не отреагировал на требование остановиться. Судя по кадрам, машина вихляла по дороге, пересекая двойную сплошную.
ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и ЛО
В итоге полицейскому пришлось стрелять — в воздух и по колесам. Машина вскоре остановилась, врезавшись в дорожный знак. За рулем оказался 23-летний молодой человек, он был пьян. На водителя составили 8 протоколов об административных правонарушениях. Никто не пострадал.