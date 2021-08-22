В ночь на 22 августа Петербург и Ленинградскую область окутал туман. О плохой видимости на дорогах предупреждали синоптики и региональные управления МЧС, однако туман — это не только опасно, но и очень красиво.

Туман с дождём встретились в поле за Каменкой. Таймлапс отлично передаёт волшебство момента.