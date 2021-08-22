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Эти фото дышат осенью. Посмотрите, как живописны Петербург и Ленобласть в тумане

В ночь на 22 августа Петербург и Ленинградскую область окутал туман. О плохой видимости на дорогах предупреждали синоптики и региональные управления МЧС, однако туман — это не только опасно, но и очень красиво.

Туман с дождём встретились в поле за Каменкой. Таймлапс отлично передаёт волшебство момента.

instagram.com/alexeylem

Традиционно, дымка срезала верхушку Лахта Центра.

Самые красивые фото сделаны жителями Ленобласти. Утреннее поле и лес в тумане напоминают о картинах русских живописцев или о фильмах Тарковского.

А снимки из СНТ Невское выглядят как кадры из триллера.

В ближайшие дни синоптики обещают похолодание — днем до +14, дожди.

© Фонтанка.Ру

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