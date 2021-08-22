В ночь на 22 августа Петербург и Ленинградскую область окутал туман. О плохой видимости на дорогах предупреждали синоптики и региональные управления МЧС, однако туман — это не только опасно, но и очень красиво.
Туман с дождём встретились в поле за Каменкой. Таймлапс отлично передаёт волшебство момента.
Традиционно, дымка срезала верхушку Лахта Центра.
Самые красивые фото сделаны жителями Ленобласти. Утреннее поле и лес в тумане напоминают о картинах русских живописцев или о фильмах Тарковского.
А снимки из СНТ Невское выглядят как кадры из триллера.
В ближайшие дни синоптики обещают похолодание — днем до +14, дожди.