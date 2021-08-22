Путин рассказал, что российская экономика почти вышла на докризисный уровень

Россия практически восстановила докризисный уровень экономики, считает президент Владимир Путин. Его слова приводит 22 августа ТАСС.

По словам президента, страна «эффективнее и лучше многих развитых стран» справляется с пандемией. Уровень экономики практически восставлен до докризисного состояния и это «создает базу для развития».

Путин также добавил, что годовая инфляция в России составляет 6,5%. «Финансовые власти РФ принимают необходимые меры для возвращения инфляции к планировавшемуся уровню», — добавил президент.