За сутки с коронавирусом в больницы привезли больше двухсот петербуржцев

В больницах Петербурга остаются больше 4 тысяч коронавирусных пациентов. За сутки привезли 220 человек.

Данные на 22 августа приводит Смольный. 4 158 человек остаются в больницах, из них 414 в реанимации и 173 не могут дышать самостоятельно. Выписывают больше, чем поступает — домой поехали 278 пациентов. Амбулаторно лечатся больше 24 тысяч горожан.

Коэффициент распространения ковида продолжил повышаться — если накануне показатель составлял 1,09, то теперь 1,1.

За сутки инфекцию выявили у 1 481 жителя Петербурга.