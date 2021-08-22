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За сутки с коронавирусом в больницы привезли больше двухсот петербуржцев

В больницах Петербурга остаются больше 4 тысяч коронавирусных пациентов. За сутки привезли 220 человек.

Данные на 22 августа приводит Смольный. 4 158 человек остаются в больницах, из них 414 в реанимации и 173 не могут дышать самостоятельно. Выписывают больше, чем поступает — домой поехали 278 пациентов. Амбулаторно лечатся больше 24 тысяч горожан.

Коэффициент распространения ковида продолжил повышаться — если накануне показатель составлял 1,09, то теперь 1,1.

За сутки инфекцию выявили у 1 481 жителя Петербурга.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

264527831
Вот только что читали, что в Петербурге заболеваемость снизилась, теперь чего? Думайте, что впариваете.
266210412
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что пр.иобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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