Психолог расскажет, будем ли мы любить роботов

Чтобы слушать лекцию Полины Кривых «Любовь, смерть и роботы», совершенно необязательно смотреть одноименный сериал. Но, как утверждает Полина, лекция вполне могла бы встроиться в сериал как эпизод. Полина Кривых занимается Social Cognition, социальным познанием — это направление изучает то, как про нас думают другие люди. А нейронауки еще и показывают, какие зоны мозга в какой момент активируются. Так и выяснилось, что неодушевленные предметы мы воспринимаем иначе, чем одушевленные. У неодушевленных предметов нет внутренних мотивов — и уже поэтому они для нашего мозга более предсказуемы. От одушевленных можно ожидать чего угодно, и мозг это учитывает. Полина Кривых расскажет, как работают две «социальные» системы в нашем мозге — зеркальных нейронов и ментализации, как одна включается неосознанно, а вторая сознательно, почему при виде зевающего человека тоже хочется зевнуть, и почему смех заразителен. Но интересно, кем для нас будут гуманоидные роботы — одушевленными существами или предметами?

