В России разрабатывают новый самолет «судного дня»

Авиапромышленность занялась разработкой нового самолета «судного дня». Он заменит Ил-80.

О разработке «Интерфаксу» сообщил министр промышленности Денис Мантуров. По его словам, заказ поступил от военных, самолет заменит существующий Ил-80. Его могут создать на базе пассажирского Ил-96, а самолет-ретранслятор — на базе глубоко модернизированного Ил-76.

«Российская авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и самолеты такого назначения», — добавил Мантуров.



Самолетами «судного дня» называют воздушные командные пункты. Они создаются на случай, если наземные будут уничтожены. С борта можно управлять всеми видами вооруженных сил.