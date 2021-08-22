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В России разрабатывают новый самолет «судного дня»

Авиапромышленность занялась разработкой нового самолета «судного дня». Он заменит Ил-80.

О разработке «Интерфаксу» сообщил министр промышленности Денис Мантуров. По его словам, заказ поступил от военных, самолет заменит существующий Ил-80. Его могут создать на базе пассажирского Ил-96, а самолет-ретранслятор — на базе глубоко модернизированного Ил-76.

«Российская авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и самолеты такого назначения», — добавил Мантуров.

Самолетами «судного дня» называют воздушные командные пункты. Они создаются на случай, если наземные будут уничтожены. С борта можно управлять всеми видами вооруженных сил.

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Комментарии (7)

Валерий Мазнев
То есть лишний раз заявили миру, что готовы всех сжечь в ядерном огне, а сами намерены кататься на самолетике-командном пункте и кем-то командовать....А эти глупые исполнители, корчась от радиации будут исполнять приказы верховного главнокомандующего.... который с чашкой кофе в руке будет устраивать всем "русский мир"!
Modest_5e4ce41f7533b
У прежних геополитиков не было возможности на мир с 10000 метров взирать, все больше с глобусами игрались.
Mimic
Вроде писали ведь, что по крайней мере один из старых самолетов разворовали, так теперь новые решили делать?
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