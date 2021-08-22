Статистика в России за сутки пополнилась почти 800 случаями смертей от коронавируса

В России в летальную статистику за сутки попали 762 человека. По Петербургу данные меняются незначительно.

Как сообщает оперштаб 22 августа, за сутки умершими от коронавируса признаны 39 жителей Петербурга. Накануне эта цифра была на одного человека меньше, последние несколько дней она почти не меняется.

В Москве ситуация схожа — 51 смертельный исход за сутки, цифра примерно одинаковая последние дни, но тренд на снижение прослеживается.

Всего в России с начала пандемии от коронавируса умерли 176 тысяч человек.