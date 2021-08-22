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Статистика в России за сутки пополнилась почти 800 случаями смертей от коронавируса

В России в летальную статистику за сутки попали 762 человека. По Петербургу данные меняются незначительно.

Как сообщает оперштаб 22 августа, за сутки умершими от коронавируса признаны 39 жителей Петербурга. Накануне эта цифра была на одного человека меньше, последние несколько дней она почти не меняется.

В Москве ситуация схожа — 51 смертельный исход за сутки, цифра примерно одинаковая последние дни, но тренд на снижение прослеживается.

Всего в России с начала пандемии от коронавируса умерли 176 тысяч человек.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить. помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340
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