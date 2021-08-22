Вор украл из петербургской квартиры комфорт. С восьмого этажа исчезли софа, вентилятор и стиральная машина

Необычное заявление о краже зарегистрировали в полиции Выборгского района Петербурга. 32-летняя жительница Москвы сообщила, что из её квартиры на проспекте Луначарского исчезли нужные предметы интерьера и некоторые ценности.

Как стало известно «Фонтанке» 22 августа, пока хозяйка отсутствовала в течение месяца, с 8 этажа исчезли 20 антикварных монет, стиральная машина, диван-софа, кофеварки, соковыжималки и напольный вентилятор. Ущерб составил 1 118 000 рублей.

Было возбуждено дело о краже, а 20 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД, на улице Есенина был задержан подозреваемый. Это мужчина 38 лет, работающий газоэлектросварщиком. Похищенное частично было изъято.