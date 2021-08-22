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Вор украл из петербургской квартиры комфорт. С восьмого этажа исчезли софа, вентилятор и стиральная машина

Их квартиры на Луначарского вынесли имущества на миллион рублей

Необычное заявление о краже зарегистрировали в полиции Выборгского района Петербурга. 32-летняя жительница Москвы сообщила, что из её квартиры на проспекте Луначарского исчезли нужные предметы интерьера и некоторые ценности.

Как стало известно «Фонтанке» 22 августа, пока хозяйка отсутствовала в течение месяца, с 8 этажа исчезли 20 антикварных монет, стиральная машина, диван-софа, кофеварки, соковыжималки и напольный вентилятор. Ущерб составил 1 118 000 рублей.

Было возбуждено дело о краже, а 20 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД, на улице Есенина был задержан подозреваемый. Это мужчина 38 лет, работающий газоэлектросварщиком. Похищенное частично было изъято.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

266210412
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что. приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340
266210412
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду. благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340
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