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Я приседаю, а они не худеют! 6 причин, почему ноги и бедра не становятся такими, как нам надо

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Я приседаю, а они не худеют! 6 причин, почему ноги и бедра не становятся такими, как нам надо

Это одна из самых проблемных зон у женщин — избавиться от лишних кило и сантиметров в этой области очень сложно, как бы мы ни старались. А иногда наши старания делают все только хуже.

Фото: drobotdean — www.freepik.com
Фото: drobotdean — www.freepik.com
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Стройные ноги, подтянутые бедра и никакого целлюлита — звучит как мечта. А на деле? На деле тоже мечта, порой абсолютно недостижимая. Вроде бы и диета есть, и спорт — а ноги почему-то все никак не худеют, а то и вовсе становятся больше. Шесть причин для возникновения этой проблемы в изложении известного тренера и австралийской фитнес-иконы Рейчел Аттард приводит «Доктор Питер».

Фото: drobotdean — www.freepik.com
Фото: drobotdean — www.freepik.com
1

Не те упражнения

«Некоторые девушки, стремясь похудеть, сосредотачиваются на приседаниях и выпадах, считая, что это точно поможет выточить фигуру мечты. И ошибаются», — говорит Рейчел.

По словам тренера, эти упражнения задействуют ягодицы, безусловно, но еще и сильно нагружают икры, квадрицепсы (передняя часть бедра), внутреннюю часть бедра. Если при этом использовать отягощения, то мышцы могут еще вырасти — и ноги станут только объемнее.

Фото: drobotdean — www.freepik.com
Фото: drobotdean — www.freepik.com
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2

Акцент на тренировках ног

«Считать, что чем больше вы делаете упражнений на ноги, тем быстрее они похудеют — неправильно. Невозможно похудеть в какой-то одной области тела, подход к похудению должен быть комплексным», — объясняет тренер и советует уделить внимание упражнениям для всего тела. Они гораздо эффективнее сжигают калории и прорисовывают мышцы.

Фото: drobotdean — www.freepik.com
Фото: drobotdean — www.freepik.com
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3

Нелюбовь к кардио

Бегать вообще мало кто любит, особенно в жару. Но если не делать кардио, сбросить лишнее и похудеть в ногах будет очень сложно. «Полчаса кардио в день — то что нужно. Это может быть бег, интенсивная ходьба, езда на велосипеде. Лучше всего — ходьба, она идеально подходит для того, чтобы согнать жирок с внутренней поверхности бедер», — сама Рейчел каждое утро начинает с пятикилометровой прогулки.

Фото: drobotdean — www.freepik.com
Фото: drobotdean — www.freepik.com
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4

Переедание

Начало всех начал. Если не считать калории, можно убиться над тренировками, часами ходить, приседать и бегать, но не стать стройнее ни на сантиметр. «Нужно рассчитать свою идеальную норму калорий, отнять от нее 200 и придерживаться этого количества», — советует Рейчел.

Кроме того, нужно следить за качеством питания и никогда не урезать рацион до минимума — меньше 1200 калорий быть не должно.

Фото: drobotdean — www.freepik.com
Фото: drobotdean — www.freepik.com
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5

Недоедание

И это еще один пункт, почему необходимо считать калории. Все дело в том, что слишком жесткая диета замедлит ваш метаболизм, сжигать лишнее станет сложнее. Чтобы избежать этого, нужно есть небольшими порциями каждые три часа, тогда организм не поймет, что вы пытаетесь кормить его поменьше, и не будет откладывать запасы.

Фото: drobotdean — www.freepik.com
Фото: drobotdean — www.freepik.com
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6

Проблемы со здоровьем

«Гормональные проблемы могут создать огромные трудности в деле похудения. Дисбаланс нужно устранить, и только потом начинать тренировки и диеты», — говорит Рейчел.

Кроме того, убрать лишние объемы с ног может быть сложно из-за нарушения работы лимфатической системы. Когда лишняя жидкость скапливается в подкожной клетчатке, возникает целлюлит, а ненужные сантиметры не уходят, сколько бы вы ни приседали.

Фото: drobotdean — www.freepik.com
Фото: drobotdean — www.freepik.com
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