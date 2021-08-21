Бразильский карнавал на «Нефтянике» получился в миноре. «Зенит» умудрился упустить победу в Уфе

Жара в августе всегда приходит неожиданно. Матч в Уфе даже пришлось переносить с изначальных 14:00 на вечер. Помогло. До игры эсэмэмщики «Зенита» выложили фотографию градусника у поля, который показывал жизнеутверждающие +30 по Цельсию.

Фото: Вячеслав Евдокимов, фото с сайта fc-zenit.ru Поделиться Поделиться







В Башкирии отдают отчет: футбол не главный вид спорта в республике. Тем не менее последние два сезона «Зенит» не может забить в гостях уфимцам. Статистика: поражение в 2019 году и ничья в 2020 году. «Уфа» известна своими умениями выращивать специалистов на продажу: к примеру, основной игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко прогрессировал именно на «Нефтянике». Тот же руководитель «Уфы» Шамиль Газизов дорос прошлым летом до позиции генерального директора «Спартака», пообещал бросить перчатку «Зениту», и если вы не в курсе, чем это закончилось, погуглите, не пожалеете.



Мы уже писали об этом неоднократно: именно в «Уфе» Сергей Семак стартовал как самостоятельный тренер, именно с Семаком «Уфа» добилась рекордного результата — 6-е место и квалификация в еврокубках. В Башкирии работали и другие члены тренерского штаба «Зенита»: Александр Низелик, Вильям де Оливейра, Мария Бурова. Естественно, для всех них матчи с бывшим клубом носят принципиальный характер.

Стартовый состав петербургского клуба был богат на сюжеты. Напомним: Далер Кузяев получил красную карточку во встрече предыдущего тура против «Локомотива». До игры сомнительные телеграм-каналы запустили слух: Сердар Азмун, которого активно продают все лето, не полетел на выездной матч 6-го тура. Иранец в итоге прилетел, но в основе на матч не вышел: сообщили, что у него микроповреждение, а на «Нефтянике» искусственный сезон. Сообщение это слухи не развеяло: в футболе так бывает, что перед потенциальным трансфером игроки предпочитают не выходить на синтетические поля, чтобы не рисковать здоровьем в интересах нового потенциального работодателя.



Без иранца и Кузяева Семак выбрал максимально бразильский состав в истории «Зенита». Михаил Кержаков в воротах, Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос по краям обороны, Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен в центре. В полузащите — Вендел, Клаудиньо, Вильмар Барриос, Александр Ерохин и Малком. Классического столба вышел играть Артем Дзюба, вернувшийся после паузы в стартовый состав. Отметим веху: впервые в истории клуба на поле с первых минут вышли 4 (!) игрока с родины Антонио Жобина и группы Sepultura.

«Зенит» прервал двухлетнюю серию и быстро забил: уже на 10-й минуте Ракицкий своей радиоуправляемой левой вырезал диагональ через все поле, Малком открылся за спину эшелонированной обороны «Уфы» и играючи обыграл вратаря хозяев Александра Беленова — 0:1.

Главный тренер хозяев Алексей Стукалов, сын маститого специалиста Бориса Стукалова, возглавил «Уфу» 9 апреля 2021 года, с ходу разгромил «Ахмат», обыграл «Спартак» в гостях и для тренера, который до башкирского назначения был известен работой примерно на любительском уровне, заработал репутацию перспективного специалиста. Естественно, в планы Стукалова не входило сдаваться в домашнем матче. Но отдадим должное: бразильская joga bonita (красивая игра) футболистов «Зенита» выглядела свежо и ярко. В конце первого тайма мог забивать Караваев, в начале второго — Дзюба, у Клаудиньо получались финты, у Малкома — progressive runs (продвижение мяча на рывке, которое позволяет разбивать защитные линии соперника).



На 71-й минуте Азмун все-таки появился на поле — но вместо Дзюбы. Лучшая связка российских форвардов последних сезонов — возможно, на время — распалась. Алексей Сутормин заменил Караваева. Волшебным образом эти замены не пошли на пользу гостям.

Через 2 минуты в безобидной ситуации многоопытный Барриос ошибся в простой ситуации, отдал мяч сопернику у своей штрафной. Уфимцы воспользовались помаркой, и Гамид Агаларов без проблем забил шестой гол в ворота Кержакова в этом чемпионате.

Тренерский штаб «Зенита» принялся спасать ситуацию. На поле вышел Андрей Мостовой. Он заменил Ерохина, лидера чемпионата, по системе гол+пас (4+1), который эту встречу провел всухую.

На 85-й минуте Клаудиньо в режиме «спасаем отчизну в одиночку» попытался пробить Беленова — не вышло. Интересный момент был у Сутормина, но удар с левой ноги пришелся в защитника. Уже на 92-й минуте Венделл пытался закрутить мяч в дальнюю «девятку» ворот Беленова — мимо. На 94-й минуте опасный прострел Мостового тот же Беленов остановил тестикулами.



«Уфа», в составе которой играет ангольский футболист Эгаш Касинутра, совсем недавно выступавший любителем в мини-версии лучшей игры с мячом, умудрилась сравнять счет с командой-чемпионом и оформить домашнюю ничью. За эту непредсказуемость многие болельщики любят футбол. Понятно, что не петербургские. После финального свистка Павла Шадыханова генеральный директор «Зенита» Александр Медведев с улыбкой пожал руку Газизову — матч они смотрели в одной ложе. Пресловутая перчатка до петербургского клуба долетела, но существенно позже.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

