Гражданка Афганистана рассказала 21 августа об условиях в аэропорту Кабула, где людям приходится пребывать в надежде на бегство после прихода к власти движения «Талибан» (запрещённая в России организация).

Беженка сообщила в своём Instagram, что им выдают свинину в виде сухпайка. В пакете находятся блюда из меню №17. Судя из описания, внутри можно найти свиную котлету, маффин, ореховую смесь, крекеры, плавленый сыр, кленовый сироп и сухой концентрат напитка. Присутствие свинины женщине не понравилось.