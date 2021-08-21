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В аэропорту Кабула американские военные бросают афганцам свинину

Гражданка Афганистана рассказала 21 августа об условиях в аэропорту Кабула, где людям приходится пребывать в надежде на бегство после прихода к власти движения «Талибан» (запрещённая в России организация).

Беженка сообщила в своём Instagram, что им выдают свинину в виде сухпайка. В пакете находятся блюда из меню №17. Судя из описания, внутри можно найти свиную котлету, маффин, ореховую смесь, крекеры, плавленый сыр, кленовый сироп и сухой концентрат напитка. Присутствие свинины женщине не понравилось.

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«Кормят нас свининой, что по религиозным соображениям запрещено, а 95% людей здесь не умеют читать или говорить по-английски», — подписала она фотографию с набором.

видео с сайта instagram.com, пользователь zf326

Беженка добавила, что еду не раздают, а разбрасывают. Также женщина рассказала, что им приходится спать на камнях и на мусоре. Люди провели так уже четыре дня. Все это время американские военные держат их на прицеле, хотя афганцы безоружны.

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Комментарии (24)

Wert
Ого
alex_k
Свинину можно есть, апостолы разрешили
alexadmin
Я что-то вообще потерялся. Кабул захвачен талибами, но в аэропорту всех на мушке держат американские военные?
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