Гражданка Афганистана рассказала 21 августа об условиях в аэропорту Кабула, где людям приходится пребывать в надежде на бегство после прихода к власти движения «Талибан» (запрещённая в России организация).
Беженка сообщила в своём Instagram, что им выдают свинину в виде сухпайка. В пакете находятся блюда из меню №17. Судя из описания, внутри можно найти свиную котлету, маффин, ореховую смесь, крекеры, плавленый сыр, кленовый сироп и сухой концентрат напитка. Присутствие свинины женщине не понравилось.
«Кормят нас свининой, что по религиозным соображениям запрещено, а 95% людей здесь не умеют читать или говорить по-английски», — подписала она фотографию с набором.
видео с сайта instagram.com, пользователь zf326
Беженка добавила, что еду не раздают, а разбрасывают. Также женщина рассказала, что им приходится спать на камнях и на мусоре. Люди провели так уже четыре дня. Все это время американские военные держат их на прицеле, хотя афганцы безоружны.