СК о взрыве с погибшими в московской квартире: Устройство принёс в дом подросток

ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте оружия после взрыва в столичной квартире. Об этом ведомство сообщает 21 августа.



Некое техническое устройство сработало в жилище субботним вечером. В результате 43-летний мужчина и 14-летний подросток погибли, 12-летний мальчик был госпитализирован. В квартире, по данным следствия, также находилась мать, она не пострадала.

«Установлено, что подросток незадолго до случившегося принёс устройство в квартиру», — говорится в сообщении СК.