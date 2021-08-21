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СК о взрыве с погибшими в московской квартире: Устройство принёс в дом подросток

СК возбудил уголовное дело по двум статьям после взрыва на Малой Набережной в Москве

ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте оружия после взрыва в столичной квартире. Об этом ведомство сообщает 21 августа.

Некое техническое устройство сработало в жилище субботним вечером. В результате 43-летний мужчина и 14-летний подросток погибли, 12-летний мальчик был госпитализирован. В квартире, по данным следствия, также находилась мать, она не пострадала.

«Установлено, что подросток незадолго до случившегося принёс устройство в квартиру», — говорится в сообщении СК.

Изначально сообщалось о взрыве гранаты в квартире на Малой Набережной, однако в силовых ведомствах эту информацию не подтвердили. Взрывное устройство могло быть самодельным.

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Комментарии (5)

Serg_I
Вероятно - подросток не принёс в дом, а неудачно что-то пытался вынести из дома...
AlBerkut
Очередной хмурёныш?
Или опять 'скрывают! Не доказано'? 🤔
Михаил Петров-Водкин
СК быстро разберётся и накажет виновного
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