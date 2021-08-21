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«Не поддаются никакой логике»: в сборной РФ раскритиковали действия итальянского лыжника, сбившего российских спортсменов

На кубке мира по лыжероллерам в Эстонии итальянский лыжник раскидал других, как кегли

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что действия итальянского спортсмена Франческо Беккиса, из-за которых пострадали россияне Денис Спицов и Алексей Червоткин, «не поддаются никакой логике». Об этом сообщает «Чемпионат» 21 августа.

Во время масс-старта на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Эстонии Беккис подрезал других спортсменов. Это спровоцировало завал с участием множества лыжников.

По словам Бородавко, Спицов и Червоткин получили различные травмы. Он отметил, что «наши ребята очень сильно ободрали кожу».

«У Спицова потёртости на спине, ягодицах и в области коленного сустава. Червоткин достаточно сильно приземлился на ягодицы, но пока не образовалась так называемая корка. Но мы знаем, что такие травмы — при образовании корки — не позволят тренироваться в полную силу», — заявил Бородавко.

Тренер подчеркнул, что «после гонки итальянец сказал, будто подумал, что поместится».

«Действия итальянского спортсмена не поддаются никакой логике. Спортсмены ехали друг за другом: Спицов даже придерживал палку впереди идущего лыжника… Беччис почему-то решил врезаться как раз в них, заодно зацепил Червоткина, — добавил Бородавко.

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