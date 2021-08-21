Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что действия итальянского спортсмена Франческо Беккиса, из-за которых пострадали россияне Денис Спицов и Алексей Червоткин, «не поддаются никакой логике». Об этом сообщает «Чемпионат» 21 августа.



Во время масс-старта на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Эстонии Беккис подрезал других спортсменов. Это спровоцировало завал с участием множества лыжников. По словам Бородавко, Спицов и Червоткин получили различные травмы. Он отметил, что «наши ребята очень сильно ободрали кожу».