Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что действия итальянского спортсмена Франческо Беккиса, из-за которых пострадали россияне Денис Спицов и Алексей Червоткин, «не поддаются никакой логике». Об этом сообщает «Чемпионат» 21 августа.
Во время масс-старта на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Эстонии Беккис подрезал других спортсменов. Это спровоцировало завал с участием множества лыжников.
По словам Бородавко, Спицов и Червоткин получили различные травмы. Он отметил, что «наши ребята очень сильно ободрали кожу».
«У Спицова потёртости на спине, ягодицах и в области коленного сустава. Червоткин достаточно сильно приземлился на ягодицы, но пока не образовалась так называемая корка. Но мы знаем, что такие травмы — при образовании корки — не позволят тренироваться в полную силу», — заявил Бородавко.
Тренер подчеркнул, что «после гонки итальянец сказал, будто подумал, что поместится».
«Действия итальянского спортсмена не поддаются никакой логике. Спортсмены ехали друг за другом: Спицов даже придерживал палку впереди идущего лыжника… Беччис почему-то решил врезаться как раз в них, заодно зацепил Червоткина, — добавил Бородавко.