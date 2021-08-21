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В Петербурге полиция прикрыла «Ленинградский Гараж Сейл». Продавцы требуют у организатора объяснений

На «Ленинградский Гараж Сейл» в Петербурге пришла полиция

Полиция пришла на «Ленинградский Гараж Сейл» во двор на набережной Фонтанки, 90/5. Для мокнущих под дождём продавцов визит правоохранителей 21 августа стал неожиданностью. Пришлось оперативно собирать товар, отдельным людям — ехать в отдел.

Маркет стартовал в полдень и должен был закрыться в десять вечера. Однако, как выяснилось, мероприятие не было согласовано с властями, поэтому вдоль столов с товаром прошлись сотрудники в форме.

«Полный абзац. Оказалось, несанкционированное, несогласованное мероприятие. Куча полиции. Не выпускают. Не ожидала такого», — написала одна из участниц в Instagram мероприятия.

Люди, сделавшие взносы, требуют от организатора хоть каких-то объяснений и возврата денег. Продавцы оказались недовольны не только внезапным визитом полиции, но и плохим уровнем организации.

В пресс-службе ГУ МВД «Фонтанке» сказали, что не располагают информацией о причине закрытия мероприятия.

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Комментарии (12)

266188746
Дичь какая-то. Зачем опричники на людей набросились не понятно. Там даже плакатов против Путина не было, просто активность на общественном пространстве.
266209764
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой.. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
sakorol
на Удельной, места что ли закончились?
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