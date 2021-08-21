Полиция пришла на «Ленинградский Гараж Сейл» во двор на набережной Фонтанки, 90/5. Для мокнущих под дождём продавцов визит правоохранителей 21 августа стал неожиданностью. Пришлось оперативно собирать товар, отдельным людям — ехать в отдел.
Маркет стартовал в полдень и должен был закрыться в десять вечера. Однако, как выяснилось, мероприятие не было согласовано с властями, поэтому вдоль столов с товаром прошлись сотрудники в форме.
«Полный абзац. Оказалось, несанкционированное, несогласованное мероприятие. Куча полиции. Не выпускают. Не ожидала такого», — написала одна из участниц в Instagram мероприятия.
Люди, сделавшие взносы, требуют от организатора хоть каких-то объяснений и возврата денег. Продавцы оказались недовольны не только внезапным визитом полиции, но и плохим уровнем организации.
В пресс-службе ГУ МВД «Фонтанке» сказали, что не располагают информацией о причине закрытия мероприятия.