Как рассказали в клубе 21 августа, после встречи с «Ахматом» количество игр национального чемпионата, в которых футболист принял участие, выросло до 490.
«490! Игорю Акинфееву покорился ещё один рекорд. Наш капитан стал рекордсменом по количеству матчей в чемпионатах России!» — радостно сообщает ЦСКА в Twitter.
4⃣9⃣0⃣! Игорю Акинфееву покорился ещё один рекорд. Наш капитан стал рекордсменом по количеству матчей в чемпионатах России! 🔴🔵https://t.co/nmCkimvoa0 pic.twitter.com/FIYIcfwRjC— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 21, 2021
Предыдущий рекорд принадлежал бывшему защитнику красно-синих Сергею Игнашевичу (489).
С начала карьеры Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА, является капитаном команды. Заслуженный мастер спорта России. С 2004 по 2018 год выступал в национальной сборной России, провёл за сборную 111 матчей, был капитаном на домашнем чемпионате мира.