Как рассказали в клубе 21 августа, после встречи с «Ахматом» количество игр национального чемпионата, в которых футболист принял участие, выросло до 490.



«490! Игорю Акинфееву покорился ещё один рекорд. Наш капитан стал рекордсменом по количеству матчей в чемпионатах России!» — радостно сообщает ЦСКА в Twitter.

