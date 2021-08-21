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Игорь Акинфеев побил рекорд по количеству сыгранных в чемпионате России матчей

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отыграл рекордное количество матчей на чемпионатах страны, включая первенство СССР.

Как рассказали в клубе 21 августа, после встречи с «Ахматом» количество игр национального чемпионата, в которых футболист принял участие, выросло до 490.

«490! Игорю Акинфееву покорился ещё один рекорд. Наш капитан стал рекордсменом по количеству матчей в чемпионатах России!» — радостно сообщает ЦСКА в Twitter.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему защитнику красно-синих Сергею Игнашевичу (489).

С начала карьеры Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА, является капитаном команды. Заслуженный мастер спорта России. С 2004 по 2018 год выступал в национальной сборной России, провёл за сборную 111 матчей, был капитаном на домашнем чемпионате мира.

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Комментарии (13)

266209764
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за.любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
ЦВБП
Игарь лудший!
Эд Хэммет
За время карьеры Акинфеева чемпионат России проделал большой путь. Сначала он бурно рос. Потом резко падал. А сейчас старательно пробивает дно.
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