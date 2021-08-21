Мошенники от имени банков стали заманивать новых жертв «бесплатной пиццей»

Интернет-мошенники начали предлагать «бесплатную пиццу» от имени российских банков. Об этом 21 августа пишет «Коммерсант» со ссылкой на компанию.



Новую схему злоумышленники придумали после реальных акций банковских организаций. В частности, в начале лета «Сбербанк» накормил пиццей промоутеров «Альфа-банка», которые раздавали листовки у офиса их компании.

Мошенники предлагают людям, которые хотят бесплатное блюдо, оставить на фейковом сайте свои данные, в том числе номер банковской карты. После этого они просят дважды прислать код из СМС-сообщения.