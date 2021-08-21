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Мошенники от имени банков стали заманивать новых жертв «бесплатной пиццей»

Интернет-мошенники начали предлагать «бесплатную пиццу» от имени российских банков. Об этом 21 августа пишет «Коммерсант» со ссылкой на компанию.

Новую схему злоумышленники придумали после реальных акций банковских организаций. В частности, в начале лета «Сбербанк» накормил пиццей промоутеров «Альфа-банка», которые раздавали листовки у офиса их компании.

Мошенники предлагают людям, которые хотят бесплатное блюдо, оставить на фейковом сайте свои данные, в том числе номер банковской карты. После этого они просят дважды прислать код из СМС-сообщения.

Всего, по данным Infosecurity a Softline Company, в настоящий момент существует около десяти мошеннических сайтов, в названии которых фигурируют имена крупных банков, использующих подобную схему.

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Комментарии (4)

266209764
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую. помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
NAFTALIN 2000-2036
пиццу-то хоть привозят, или опять сплошной обман?
266081655
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,-
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь!
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