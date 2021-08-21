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Полицейские провели соцопрос и выяснили, что петербуржцы не знают, какой праздник отмечается 22 августа

Жители и гости Петербурга 21 августа получили от полиции... российские флажки. Так Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 21 августа решило «напомнить о важности государственных символов» и истории праздника, отметили в пресс-службе ведомства.

пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Акция приурочена к Дню российского флага, который отмечается 22 августа. Как оказалось, это знают далеко не все. Остановленные сотрудниками ДПС автомобилисты испуганно признались, что не в курсе, какой государственный праздник завтра. Полицейские, вручив флажок, отпустили дальше даже непристёгнутую женщину-водителя, которая заявила, что празднует свадьбу. Школьники назвали сам праздник, но запутались с датой. Знающие оказались в меньшинстве.

22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР восстановил в качестве официального символа России бело-сине-красный флаг.

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Комментарии (10)

266209764
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу о.дна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодар.на за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Коля Мойкин
Завтра выпью по поводу.... Я бы выпил и без повода, но так культурненько!
Засунули бы себе в анус, подобные праздники, те кто их придумал.
Антон Ковалев
Конечно знаем - "Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений". Странно что этим интересуются полицейские
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