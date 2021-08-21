Жители и гости Петербурга 21 августа получили от полиции... российские флажки. Так Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 21 августа решило «напомнить о важности государственных символов» и истории праздника, отметили в пресс-службе ведомства.
пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Акция приурочена к Дню российского флага, который отмечается 22 августа. Как оказалось, это знают далеко не все. Остановленные сотрудниками ДПС автомобилисты испуганно признались, что не в курсе, какой государственный праздник завтра. Полицейские, вручив флажок, отпустили дальше даже непристёгнутую женщину-водителя, которая заявила, что празднует свадьбу. Школьники назвали сам праздник, но запутались с датой. Знающие оказались в меньшинстве.
22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР восстановил в качестве официального символа России бело-сине-красный флаг.