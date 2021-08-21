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24-летний потомственный депутат попался в Петербурге выпившим на «Ренж Ровере» «Водоканала»

Молодой депутат Тосненского района попался на вождении в нетрезвом виде в Калининском районе Петербурга. 24-летнего народного избранника остановили на пересечении Гренадерской улицы и Лесного проспекта в пятом часу утра 21 августа. С ним в «Ренж Ровере» была прекрасная спутница.

видео с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор»

Как сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на данные от ГИБДД, депутат от «Единой России» подул в трубочку, прибор показал 0,450 мг/л, что равняется 1 промилле. Это первая стадия алкогольного опьянения. В отношении водителя составлен протокол по статье об управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. За это политику грозит лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Элчин Алиев скромно попросил себя не снимать и признался, что управлял не своей машиной. По данным «Фонтанки», внедорожник числится за ООО «Водоканал» с пропиской в Дубровке. Отцом водителю приходится бывший гендиректор «Леноблводоканала», а ныне депутат ЗакСа Ленобласти Саяд Алиев. «Фонтанка» позвонила ему, но парламентарий не ответил.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (26)

Елена Яга
аta не отвечает? решает важные вопросы! кто-нить знает - кто и где выбирал потомственного- в Апрашке, чоли?
Валера Корд
Фонтанка оглы
chip1
Делов то, полгода поездит с личным водителем, скандал спишут на молодой возраст, желание оказать впечатление на девушку, с кем не бывает... На самом деле пьянь за руль садится в не зависимости от партийной принадлежности, а больше всего под градусом гоняют полицмены и прокуроры, этих в 99% случаев даже если и останавливают, то желают хорошего пути в не зависимости могут они на ногах стоять или нет, главное, чтобы в это время в машине ДПС не сидел журналист или оперативники УСБ.
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