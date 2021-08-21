Молодой депутат Тосненского района попался на вождении в нетрезвом виде в Калининском районе Петербурга. 24-летнего народного избранника остановили на пересечении Гренадерской улицы и Лесного проспекта в пятом часу утра 21 августа. С ним в «Ренж Ровере» была прекрасная спутница.
видео с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор»
Как сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на данные от ГИБДД, депутат от «Единой России» подул в трубочку, прибор показал 0,450 мг/л, что равняется 1 промилле. Это первая стадия алкогольного опьянения. В отношении водителя составлен протокол по статье об управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. За это политику грозит лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.
Элчин Алиев скромно попросил себя не снимать и признался, что управлял не своей машиной. По данным «Фонтанки», внедорожник числится за ООО «Водоканал» с пропиской в Дубровке. Отцом водителю приходится бывший гендиректор «Леноблводоканала», а ныне депутат ЗакСа Ленобласти Саяд Алиев. «Фонтанка» позвонила ему, но парламентарий не ответил.