Делов то, полгода поездит с личным водителем, скандал спишут на молодой возраст, желание оказать впечатление на девушку, с кем не бывает... На самом деле пьянь за руль садится в не зависимости от партийной принадлежности, а больше всего под градусом гоняют полицмены и прокуроры, этих в 99% случаев даже если и останавливают, то желают хорошего пути в не зависимости могут они на ногах стоять или нет, главное, чтобы в это время в машине ДПС не сидел журналист или оперативники УСБ.