В России «Спутник Лайт» разрешили для ревакцинации людей старше 60 лет

Применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» одобрено Минздравом России для применения среди людей в возрасте. Об этом 21 августа сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» для лиц старше 60 лет», — цитирует главу Минздрава «Интерфакс».
Мурашко напомнил, что этот препарат, главным образом, используется для повторной прививки среди тех, кто полгода назад полностью вакцинировался. Вакцина в наличии во всех субъектах РФ, заверил министр.