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В России «Спутник Лайт» разрешили для ревакцинации людей старше 60 лет

Применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» одобрено Минздравом России для применения среди людей в возрасте. Об этом 21 августа сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» для лиц старше 60 лет», — цитирует главу Минздрава «Интерфакс».

Мурашко напомнил, что этот препарат, главным образом, используется для повторной прививки среди тех, кто полгода назад полностью вакцинировался. Вакцина в наличии во всех субъектах РФ, заверил министр.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России в начале мая 2021 года, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.

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