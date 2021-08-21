Петербуржцу грозит уголовное дело за стрельбу по банкам на Пограничника Гарькавого

Полиция Красносельского района Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, который купил пневматическое ружье и решил его испытать во дворе дома.



Как сообщает ГУ МВД 21 августа, накануне поздним вечером в дежурную часть позвонил мужчина и сообщил о звуках стрельбы на Пограничника Гарькавого, 34/1. Прибывший наряд задержал стрелка. Он пояснил, что купил пневматическое ружьё и решил опробовать его в своём дворе. В качестве мишеней использовал банки.