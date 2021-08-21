FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
74.36р86.86р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
10
Печать

Петербуржцу грозит уголовное дело за стрельбу по банкам на Пограничника Гарькавого

Полиция Красносельского района Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, который купил пневматическое ружье и решил его испытать во дворе дома.

Как сообщает ГУ МВД 21 августа, накануне поздним вечером в дежурную часть позвонил мужчина и сообщил о звуках стрельбы на Пограничника Гарькавого, 34/1. Прибывший наряд задержал стрелка. Он пояснил, что купил пневматическое ружьё и решил опробовать его в своём дворе. В качестве мишеней использовал банки.

Мужчину доставили в отдел, составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве с использованием оружия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Иван Финкман
Вообще, интересно: чем регламентируется использование пневматического оружия, не попадающего своими характеристиками под ФЗ "Об оружии"? Кроме понятий, конечно.
Вашъ Хозяинъ
Лучше бы по сбербанкам!
261844081
Ну вы поняли, в каком районе максимальные беспридельщики. В том же районе на реальное преступление участковый мне отказ прислал просто, продержав документы и отписавшись, что по такой-то статье срок рассмотрения истёк)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний