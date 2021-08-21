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УНК против «Мёда». Наркополиция спустила шарики на Думской и забрала в больницу десяток человек

Полиция увезла с пересечения улицы Ломоносова и канала Грибоедова надышавшихся «веселящим» газом

Наркополиция Петербурга наведалась пятничным вечером в бар «Мёд» на пересечении набережной канала Грибоедова и улицы Ломоносова. Об итогах «выхода в свет» ГУ МВД рассказало 21 августа.

«Как оказалось, в баре со сладким названием «Мёд» можно было приобрести не только спиртное, но и шары с так называемым «веселящим» газом. В роли продавца выступал бармен заведения, который торговал закисью азота из-под полы. В помещении полицейскими обнаружены 11 десятилитровых баллонов с газом», — рассказали в пресс-службе главка.

На кадрах оперативной съемки молодые люди не стесняются полицейских и улыбаются, держа шарики в руках. Попали в объектив и посетители со «стеклянными» глазами. Оператор снял пол заведения, усыпанный разноцветной резиной.

пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Около десяти человек с признаками наркотического опьянения были доставлены в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования. Ещё несколько человек доставлены в территориальный отдел полиции для установления личности. В отношении владельца бара начато административное расследование», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (5)

LOM
Молодцы. Продолжайте, пожалуйста. Думская остой города.
vml1
Эта статья показывает бессилие закона. Если эту клоаку в виде улицы снести дышать в городе станет легче. А за ней апрашку.Но видимо хорошие деньги приносит говно.
Vasilisa87
Почти каждый, так называемый, бар на Думской, Ломоносова и Грибоедова - наркопритон! Но всех все устраивает, они же платят!
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