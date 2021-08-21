«Как оказалось, в баре со сладким названием «Мёд» можно было приобрести не только спиртное, но и шары с так называемым «веселящим» газом. В роли продавца выступал бармен заведения, который торговал закисью азота из-под полы. В помещении полицейскими обнаружены 11 десятилитровых баллонов с газом», — рассказали в пресс-службе главка.



На кадрах оперативной съемки молодые люди не стесняются полицейских и улыбаются, держа шарики в руках. Попали в объектив и посетители со «стеклянными» глазами. Оператор снял пол заведения, усыпанный разноцветной резиной.