«Как оказалось, в баре со сладким названием «Мёд» можно было приобрести не только спиртное, но и шары с так называемым «веселящим» газом. В роли продавца выступал бармен заведения, который торговал закисью азота из-под полы. В помещении полицейскими обнаружены 11 десятилитровых баллонов с газом», — рассказали в пресс-службе главка.
На кадрах оперативной съемки молодые люди не стесняются полицейских и улыбаются, держа шарики в руках. Попали в объектив и посетители со «стеклянными» глазами. Оператор снял пол заведения, усыпанный разноцветной резиной.
пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
«Около десяти человек с признаками наркотического опьянения были доставлены в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования. Ещё несколько человек доставлены в территориальный отдел полиции для установления личности. В отношении владельца бара начато административное расследование», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.