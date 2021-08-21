Коронавирус продолжает убивать: почти 800 смертей за сутки в России и 38 в Петербурге

За минувшие сутки в России зарегистрировано 797 летальных исходов от коронавирусной инфекции, заявили 21 августа в оперштабе по борьбе с заболеванием.

В Петербурге умершими от COVID-19 накануне признали 38 человек, днём ранее таковых было 39.

С начала пандемии, по официальным данным, коронавирус убил 175 282 россиянина.