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Коронавирус продолжает убивать: почти 800 смертей за сутки в России и 38 в Петербурге

За минувшие сутки в России зарегистрировано 797 летальных исходов от коронавирусной инфекции, заявили 21 августа в оперштабе по борьбе с заболеванием.

В Петербурге умершими от COVID-19 накануне признали 38 человек, днём ранее таковых было 39.

С начала пандемии, по официальным данным, коронавирус убил 175 282 россиянина.

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Комментарии (1)

266209419
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за. любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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