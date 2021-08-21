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Плотный мужчина и женщина с розовыми волосами совершили разбой в сауне на Пискарёвском. Ранена администратор

Полиция разбирается в обстоятельствах разбойного нападения на администратора сауны в Калининском районе Петербурга. Посетители заведения напали на женщину с ножом, испортив ей лицо, а после забрали символическую сумму.

Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, накануне ночью в полицию обратилась 40-летняя администратор сауны на Пискаревском проспекте. Она заявила, что на неё напали посетители. Оперативники, прибывшие на место, установили, что в третьем часу ночи клиенты — мужчина плотного телосложения в спортивном костюме и худая женщина с розовыми волосами — нанесли сотруднице ножевые ранения и похитили 20 000 рублей. Сауна оборудована камерами видеонаблюдения, записи были изъяты полицией.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали рану волосистой части головы, порезы на лице, а также на предплечье и кисти. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

266209419
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую. помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
263836471
Тупые и решительные... скорее бы их поймали и "закрыли"!!!
RemyMartin
Данила и Мэрилин?
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