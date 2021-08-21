Плотный мужчина и женщина с розовыми волосами совершили разбой в сауне на Пискарёвском. Ранена администратор

Полиция разбирается в обстоятельствах разбойного нападения на администратора сауны в Калининском районе Петербурга. Посетители заведения напали на женщину с ножом, испортив ей лицо, а после забрали символическую сумму.



Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, накануне ночью в полицию обратилась 40-летняя администратор сауны на Пискаревском проспекте. Она заявила, что на неё напали посетители. Оперативники, прибывшие на место, установили, что в третьем часу ночи клиенты — мужчина плотного телосложения в спортивном костюме и худая женщина с розовыми волосами — нанесли сотруднице ножевые ранения и похитили 20 000 рублей. Сауна оборудована камерами видеонаблюдения, записи были изъяты полицией.