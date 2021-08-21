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Петербург остывает. Городом привычно завладеют дожди

Ближайшие четыре дня в Петербурге будет дождливо

Без зонтика из дома сегодня, 21 августа, лучше не выходить — на город движутся громыхающие тучи. Дождь зарядит, как минимум, на четыре дня, с перерывами.

«Сегодня условия погоды будет определять небольшой циклон с центром над Карелией. Связанные с ним атмосферные фронты принесут обширные облачные поля, вызовут дожди, которые местами будут сопровождать раскаты грома. При этом постепенное понижение температуры продолжится», — рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В городе будет от +17 до +19 градусов Цельсия, по Ленинградской области — от +16 до +21°. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Тучи будут хмуриться над Петербургом и в следующие три дня: по прогнозам метеорологов, будут идти дожди, а столбик термометра неуклонно будет ползти вниз: днем в воскресенье +17…+19°, в понедельник и вторник +14…+16°.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Вот куда надо ехать за глотком прохладного воздуха.
ЕнотПотоскун
Остывать может покойник. А славный Питер никогда.
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