Петербург остывает. Городом привычно завладеют дожди

«Сегодня условия погоды будет определять небольшой циклон с центром над Карелией. Связанные с ним атмосферные фронты принесут обширные облачные поля, вызовут дожди, которые местами будут сопровождать раскаты грома. При этом постепенное понижение температуры продолжится», — рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



В городе будет от +17 до +19 градусов Цельсия, по Ленинградской области — от +16 до +21°. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.