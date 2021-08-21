Девочке-«бабочке» срочно нужна помощь

«Дочка родилась без кожи на ножках и ладонях. От болевого шока у малышки останавливалось сердце, две недели она провела в реанимации. Но вылечить её не смогли — у Маши диагностировали одну из самых тяжёлых форм буллезного эпидермолиза. Таких детей ещё называют «бабочками». Их кожа и слизистые настолько тонкие и уязвимые, что от малейшего прикосновения образуются страшные раны.

В 2012 году мы попали в клинику в Германии, где Маше подобрали специальные мази и перевязочные средства, облегчающие её состояние. Потом благодаря читателям Русфонда в той же немецкой клинике Маше расширяли пищевод и лечили зубы.



А в 2019 году дочку впервые обследовали специалисты петербургского Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий, назначили лечение, дали рекомендации по питанию и уходу за кожей. Маше стало намного легче — раны на коже затянулись.



Но периоды улучшения сменялись рецидивами, а сейчас Маше стало совсем плохо: практически всё тело покрылось ранами, болят и чешутся глаза, повреждена слизистая рта и, возможно, пищевода, трудно глотать даже жидкую пищу. Дочке срочно нужна помощь специалистов в петербургской больнице, но из средств ОМС это лечение не покрывается, а мы оплатить его не в состоянии. Прошу, не оставьте нас без помощи!» Наталья Рузавина, Иркутская область.



Илья Богданов, педиатр Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):

