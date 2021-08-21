Кто там? Как найти правильный арбуз

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Середина августа — самый разгар арбузного сезона, но оказалось, что вопрос «как выбирать» можно отнести к категории вечных. Зайдите в любой супермаркет и увидите, как люди заинтересованно стучат по зеленым бокам, не особо понимая, что хотят от них услышать.

Советы бывалых

Первым делом «Фонтанка» обратилась к своим читателям — чем они руководствуются, выбирая арбузы? Оказалось, способов не так много и не все они правильные. Например, читатель Айвар уверен, что спелый арбуз наливается соком, а потому тяжелее других. С этим тезисом солидарен Владислав: «У меня правило простое: зрелый арбуз весит 7–9 килограммов. Меньше — недозревший, больше — переспевший. Работает почти всегда».



Екатерина уточняет, что пригодный в пищу арбуз должен быть не только «изрядно тяжелым для своих размеров», но и иметь следы от пчел. Как именно они выглядят, девушка, увы, не уточнила.

Читатель Федор признался, что принципиально не покупает арбузы раньше сентября. «Жаль, что астраханского арбуза в Питере не попробовать, их просто не привозят», — посетовал он. А вот Наталья написала, что покупает арбузы только на бахче.

«Нужно разрезать и посмотреть», — просто рассудил Руслан. О том, почему не нужно следовать этому совету, поговорим ниже.

Прочие советы наших читателей можно объединить. Итак, согласно народному мнению, спелый арбуз должен иметь вялый хвостик и желтое пятно на боку («чем больше, тем лучше», как написал пользователь).

Если оба этих параметра присутствуют, можно и по корке постучать. «Звук должен быть гулкий, с эхо!» — уверяет читатель под никнеймом Тень Отца. Это подтверждает Вера: «Звук должен быть, будто в арбузе пустота».

А как на самом деле?

Для верности сравним народные лайфхаки с требованиями Роспотребнадзора. В начале августа на официальном сайте ведомства опубликовали рекомендации по выбору дынь и арбузов.



Первым же делом публикация напоминает, почему не стоит покупать на развалах вдоль дорог — во-первых, скорее всего, такие арбузы не прошли санитарную экспертизу, а во-вторых, они попутно впитывают в себя тяжелые металлы из выхлопных газов машин. Несмотря на то что все вредное копится около корки арбуза, лучше все же не искушать судьбу и отправиться в проверенные магазины.

Враждебное к арбузам окружение — это причина, по которой следует избегать разрезанных ягод. Дело в том, что на месте среза очень быстро начинают размножаться микробы, так что искренне советуем читателю Руслану оставить эту опасную практику.

По поводу желтого бока ведомство солидарно с читателями. На сайте уточняется, что следует искать арбузы с «максимально желтым, даже оранжевым» пятном, а усы и плодоножка должны быть сухими.

Роспотребнадзор весьма детально описал суть постукивания по корке. Правда, создается впечатление, что выполнять эти манипуляции должен по меньшей мере настройщик органов. «При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст», — говорится на сайте ведомства.



При этом корка многое может сообщить не только аудиально, но и визуально. Согласно тексту, спелый арбуз должен иметь блестящую корку с ярким и контрастным рисунком. И обязательно твердую! Если же корку можно проткнуть ногтем, значит, арбуз неспелый.

Теперь разберемся с размерами и весом. Утверждение о том, что спелый арбуз — самый тяжелый, увы, неправда. Роспотребнадзор пишет, что спелые арбузы все примерно одного размера, а также ведомство рекомендует покупателям полагаться на чувство меры и выбирать ягоды средних размеров — так меньше всего шансов нарваться на недозрелый арбуз.

Но не обольщайтесь — даже четкое следование всем этим советам не гарантирует вкусного арбуза. По крайней мере, так, исходя из своего профессионального опыта, рассуждает Ашот Эфендиев, генеральный директор компании «Монолит», занимающейся продажей фруктов и овощей.

«Стопроцентной вероятности нет, но к сентябрю она увеличивается примерно до 80–90%, — рассказывает предприниматель. — Примерно в это время начинается массовое созревание в Астраханской, Волгоградской областях, а также в Республике Дагестан. В июне и июле, например, такого нет, потому что эти арбузы, как правило, выращены в теплицах и они, скажем так, своеобразные, хотя тоже неплохие».



При этом Эфендиев уверен — советами про вялый хвостик и желтый бочок можно смело руководствоваться:

«Это — определенные признаки того, что сама процедура роста арбуза была правильной, но опять же без стопроцентной гарантии, что это хороший фрукт», — поясняет Эфендиев.

Также бизнесмен отчасти опроверг слова нашего читателя о том, что астраханских арбузов в Петербурге нет. Повторимся — отчасти.

«Действительно, сейчас основной поток арбузов идет из Волгоградской области и Дагестана, но я думаю, что и астраханские арбузы у нас еще будут. Когда? Думаю, в конце августа — начале сентября», — уверил предприниматель.

Не спешите кусать!

Напоминаем, что купленный арбуз следует помыть теплой водой с мылом (да, да, это тоже совет Роспотребнадзора!), а лишь потом резать. Это нужно, чтобы точно убить всю заразу, которая, проникнув внутрь «потомства» тыквенного семейства, может вызвать у едоков кишечную инфекцию.

Но, даже пройдя все вышеперечисленные этапы, не спешите радоваться и устраивать пир. Разрезав арбуз, посмотрите на его мякоть. Она важнее, чем кажется.



Роспотребнадзор делится красочным описанием мякоти спелой ягоды, визуализируйте: «Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус».

Сравните с описанием мякоти «плохого» арбуза: «Цвет интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого».

Если и после этого не уверены, что лежит у вас на столе, обратите внимание на срез. Если он гладкий и глянцевый, значит, вы купили неправильный арбуз. У правильного поверхность среза должна, цитируем, «искриться крупинками».

Если выбранная вами ягода прошла все проверки, то приятного аппетита, но помните, что в арбузах, как и в дынях, очень много клетчатки и сахара, а потому маленьким детям и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы лучше наслаждаться ограниченными порциями — не более 100 граммов за раз.

Если же вы уже съели «неправильный» арбуз, то сильно переживать не стоит. По словам гастроэнтеролога, аллерголога и диетолога Татьяны Бандуриной, скорее всего, самое страшное, что вас ждет, — диарея.



«Все зависит от подкорма, не секрет ведь, что сейчас используют различные препараты, чтобы ускорить срок созревания арбузов, — рассказывает Татьяна Бандурина. — Это может оказать влияние на здоровье, но каких-либо серьезных последствий не будет. Однако будьте осторожны и покупайте фрукты и овощи исключительно в сезон созревания».

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

