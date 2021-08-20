«Барселона» взяла кредит на полмиллиарда евро

Каталонская «Барселона» добилась получения кредита и пересмотра части долговых обязательств.

Сине-гранатовые получили ссуду в размере почти полмиллиарда евро — 455 миллионов евро. Долговые обязательства в отношении еще 140 миллионов евро будут пересмотрены. Финансовым консультантом в сделке выступил банк Goldman Sachs. Заем обеспечен правами «Барселоны» на телевизионные трансляции. Ставка по кредиту составляет 1,98 процента, пишет 20 августа Lenta.ru.

Клуб столкнулся с финансовыми трудностями на фоне пандемии коронавируса. «Барселона» сумела снизить затраты на зарплаты игроков благодаря тому, что ряд футболистов добровольно пошли на понижение окладов.

