Меркель попросила Путина исключить из списка нежелательных три немецкие НКО, чтобы продолжить работу «Петербургского диалога»

Канцлер германии Ангела Меркель предложила исключить из списка нежелательных организаций в России три немецкие НКО, которые принимали участие в форуме «Петербургский диалог».

«Мы разочарованы тем, что три немецкие НКО, которые очень много работы проделали в рамках «Петербургского диалога» для сотрудничества между гражданскими обществами, включены в список нежелательных организаций. И хотелось бы узнать, можно ли продолжить эту работу «Петербургского диалога», исключив эти организации из списка. <...> С моей точки зрения, это было бы очень важным знаком», — отметила Меркель во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России.

После того как Генпрокуратура РФ признала три названные НКО нежелательными, в конце июля немецкий оргкомитет форума гражданских обществ России и Германии «Петербургский диалог» решил приостановить все двусторонние мероприятия.