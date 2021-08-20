FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
74.15р86.62р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Меркель попросила Путина исключить из списка нежелательных три немецкие НКО, чтобы продолжить работу «Петербургского диалога»

Меркель вступилась за нежелательные в России НКО

Канцлер германии Ангела Меркель предложила исключить из списка нежелательных организаций в России три немецкие НКО, которые принимали участие в форуме «Петербургский диалог».

Как сообщил «Интерфакс» 20 августа, речь идет об организациях Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», «ЦЛС»), Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен», «НРО»), Forum Russischsprachiger Europaer e.V. («Форум русскоязычных европейцев», «ФРЕ»). Первые две НКО — участники форума «Петербургский диалог».

«Мы разочарованы тем, что три немецкие НКО, которые очень много работы проделали в рамках «Петербургского диалога» для сотрудничества между гражданскими обществами, включены в список нежелательных организаций. И хотелось бы узнать, можно ли продолжить эту работу «Петербургского диалога», исключив эти организации из списка. <...> С моей точки зрения, это было бы очень важным знаком», — отметила Меркель во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России.

После того как Генпрокуратура РФ признала три названные НКО нежелательными, в конце июля немецкий оргкомитет форума гражданских обществ России и Германии «Петербургский диалог» решил приостановить все двусторонние мероприятия.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Dimitry Antonov
Богат русский язык. Попросила, предложила или потребовала?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний