Пенсионная реформа и коронавирус сократили число получателей пенсии по старости в Петербурге на 43 тысячи человек

Как сообщили «Фонтанке» в отделении ПФР по Петербургу и Ленобласти, в предыдущий период, с июля 2019 по июль 2020, количество получателей пенсии по старости увеличивалось — примерно на 10 тысяч человек. Основной причиной резкого сокращения числа городских пенсионеров по старости в ПФР видят увеличение пенсионного возраста в ходе реформы, запущенной в 2019 году. Сотни тысяч жителей России не получили из-за этого полагавшуюся им ранее пенсию как раз в 2020 году. Если взять за данность среднюю пенсию в Петербурге на уровне 17 930 рублей , то выходит, что в городе Пенсионный фонд сэкономит за год почти 9,3 млрд рублей.

Однако график смещения возраста выхода на пенсию довольно сложный. Женщинам 1964 и 1965 г. р. и мужчинам 1959 и 1960 г. р. пенсию в 2019–2021 гг. начинали оформлять в соответствии с полугодиями, когда они родились. В итоге вышло так, что во втором полугодии 2020 и в первом — 2021 годов новых пенсионеров практически не должно было появляться. То есть, если бы не было «естественной убыли» тех, кому пенсия уже была назначена на 1 июля 2020 года, спустя год их должно было бы оставаться ровно столько же, сколько и было — 1 349 816. Но увы, эта самая убыль была, и сокращение числа пенсионеров в городе на 43 тысячи человек на это прямо указывает.



Число умерших престарелых петербуржцев должно было быть гораздо меньше. Но статистика смертности, изложенная в таблицах Петростата, показывает колоссальный рост: 73,3 тысячи человек против 59,2 тысяч годом ранее. Речь не только об 11 383 человеках, умерших непосредственно от коронавируса. Структуру смертности на него комздрав Петербурга не давал и не дает. Но если опираться на общероссийские исследования, показывавшие, что среди жертв коронавируса 77% — люди старше 60 лет, можно предположить, что в Петербурге их в 2020 году было более 8,7 тысяч. Так же большой вклад в показатель избыточной смертности в прошлом году внесли заболевания кровообращения (в первую очередь кардиология) — сразу плюс 3,3 тысячи смертей к уровню 2019 года (а всего — 36,6 тысяч человек): 570 человек в возрасте 60–69 лет и почти 2,3 тысячи — 70 лет и старше.

