Пенсионная реформа и коронавирус сократили число получателей пенсии по старости в Петербурге на 43 тысячи человек

Как сообщили «Фонтанке» в отделении ПФР по Петербургу и Ленобласти, в предыдущий период, с июля 2019 по июль 2020, количество получателей пенсии по старости увеличивалось — примерно на 10 тысяч человек. Основной причиной резкого сокращения числа городских пенсионеров по старости в ПФР видят увеличение пенсионного возраста в ходе реформы, запущенной в 2019 году. Сотни тысяч жителей России не получили из-за этого полагавшуюся им ранее пенсию как раз в 2020 году. Если взять за данность среднюю пенсию в Петербурге на уровне 17 930 рублей, то выходит, что в городе Пенсионный фонд сэкономит за год почти 9,3 млрд рублей.
Однако график смещения возраста выхода на пенсию довольно сложный. Женщинам 1964 и 1965 г. р. и мужчинам 1959 и 1960 г. р. пенсию в 2019–2021 гг. начинали оформлять в соответствии с полугодиями, когда они родились. В итоге вышло так, что во втором полугодии 2020 и в первом — 2021 годов новых пенсионеров практически не должно было появляться. То есть, если бы не было «естественной убыли» тех, кому пенсия уже была назначена на 1 июля 2020 года, спустя год их должно было бы оставаться ровно столько же, сколько и было — 1 349 816. Но увы, эта самая убыль была, и сокращение числа пенсионеров в городе на 43 тысячи человек на это прямо указывает.
Число умерших престарелых петербуржцев должно было быть гораздо меньше. Но статистика смертности, изложенная в таблицах Петростата, показывает колоссальный рост: 73,3 тысячи человек против 59,2 тысяч годом ранее. Речь не только об 11 383 человеках, умерших непосредственно от коронавируса. Структуру смертности на него комздрав Петербурга не давал и не дает. Но если опираться на общероссийские исследования, показывавшие, что среди жертв коронавируса 77% — люди старше 60 лет, можно предположить, что в Петербурге их в 2020 году было более 8,7 тысяч. Так же большой вклад в показатель избыточной смертности в прошлом году внесли заболевания кровообращения (в первую очередь кардиология) — сразу плюс 3,3 тысячи смертей к уровню 2019 года (а всего — 36,6 тысяч человек): 570 человек в возрасте 60–69 лет и почти 2,3 тысячи — 70 лет и старше.
В целом по стране число получателей пенсий сократилось за год почти на 2 миллиона человек. Такие данные Росстат со ссылкой на цифры ПФР опубликовал на днях. Такой ход — сокращение пенсионного возраста — определенно дает ощутимые результаты вкупе с огромной избыточной смертностью в коронавирусный 2020 год. Но бюджет ПФР на 2021 год все равно сформирован с дефицитом — свыше 295 миллиардов рублей. И это при том, что на сегодняшний день 38% его доходов формируются за счет трансферов из федеральной казны — 3,8 трлн рублей в этом году. Население России откровенно стареет, и кратковременные всплески смертности пожилых людей, как это было в 2020 году, не могут переломить эту ситуацию.
Дополнительной нагрузкой на фонд стали в прошлом году «коронавирусные» меры поддержки, позволившие широкому кругу предприятий (в первую очередь малым и средним) серьезно сэкономить на соцвыплатах за своих работников (выплаты в ПФР сокращались с 22 до 10%), а всей IT-отрасли отчисления были снижены до 6% от размера зарплат. Все это, по подсчетам экспертов, лишит ПФР почти 500 миллиардов в этом году и еще больше — в следующих.
Однако прогнозировавшееся и непрогнозируемое сокращение численности пенсионеров позволяет сейчас экономить Пенсионному фонду около 230 млрд рублей в масштабах страны, сокращая свой дефицит.
При этом, куда потратить невыплаченные пенсионерам деньги ПФР находит. Так, согласно отчету Счетной палаты, в прошлом году зарплаты сотрудников фонда росли куда быстрее, чем пенсии — сразу на 13,3% против 5,8%. Стоит отметить, что наибольшая доля роста зарплат в ПФР пришлась на сотрудников центрального аппарата — сразу же плюс 17,8% (теперь они в среднем — 92 тысячи), тогда как в территориальных отделениях — всего на 15,2% (46 тысяч).
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»