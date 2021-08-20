Меркель и Путин обсудили судьбу Навального

Канцлер Германии на встрече с российским президентом 20 августа заявила о неприемлемости приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.



Ангела Меркель подчеркнула, что политика необходимо освободить. Владимир Путин в ответ заявил, что Навальный (которого он по-прежнему не называет по имени и фамилии) осужден не за политическую деятельность, а за «криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров».



«Никому не следует прикрываться политической деятельностью при нарушении закона», — отметил президент РФ. И добавил: «Борьба с коррупцией очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы».

