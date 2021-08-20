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Меркель и Путин обсудили судьбу Навального

Канцлер Германии на встрече с российским президентом 20 августа заявила о неприемлемости приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Ангела Меркель подчеркнула, что политика необходимо освободить. Владимир Путин в ответ заявил, что Навальный (которого он по-прежнему не называет по имени и фамилии) осужден не за политическую деятельность, а за «криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров».

«Никому не следует прикрываться политической деятельностью при нарушении закона», — отметил президент РФ. И добавил: «Борьба с коррупцией очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы».

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Комментарии (11)

AndrewBarsik
Не согласен с Путиным В.В. Борьба с коррупцией должна стать важнейшим инструментом политической борьбы.
Cashmare
интересно, а если при дедуле три раза подряд произнести "навальный", его всего начнет крючить как одержимого от вылезающих изнутри бесов?
Dimitry Antonov
Не понимаю, почему борьба с коррупцией не может быть инструментом политической борьбы?
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