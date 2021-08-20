Австралийский телеканал случайно показал кадры с сатанистами во время трансляции сюжета о полицейских собаках. Как сообщает 20 августа The Insider, в эфир попала религиозная группа из Квинсленда.



Сначала на экране мелькают солидные мужчины в костюмах, а затем внезапно появляются три человека (двое в черных плащах) в темном помещении. В центре комнаты находится стол с пентаграммой и свечами, рядом с ним стоит перевернутый крест. «Слава сатане!» — говорит одна из фигур, и ролик сразу прерывается. В кадре снова появляется ведущая, которая как ни в чем не бывало продолжает вести эфир.

