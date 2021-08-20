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«Слава сатане!» Австралийский телеканал случайно прервал эфир оккультным ритуалом

Телеканал ABC Australia показал в сюжете отрывок ролика с сатанистами

Австралийский телеканал случайно показал кадры с сатанистами во время трансляции сюжета о полицейских собаках. Как сообщает 20 августа The Insider, в эфир попала религиозная группа из Квинсленда.

Сначала на экране мелькают солидные мужчины в костюмах, а затем внезапно появляются три человека (двое в черных плащах) в темном помещении. В центре комнаты находится стол с пентаграммой и свечами, рядом с ним стоит перевернутый крест. «Слава сатане!» — говорит одна из фигур, и ролик сразу прерывается. В кадре снова появляется ведущая, которая как ни в чем не бывало продолжает вести эфир.

Возможно, в сюжет случайно попал кусок из выпуска о квинслендских сатанистах. Эти же кадры транслировались в прямом эфире объединения 30 октября. Местный сатанинский храм настаивает на том, чтобы правительство разрешило его приверженцам вести религиозные занятия в школах.

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Комментарии (3)

SU LUX INN
неудивительно, что такое Происходит в стране, которая вырастила Гитлера!
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