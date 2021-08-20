Прозаик и журналист Панюшкин посоветует, как научиться верить в чудеса

30 августа в «Буквоеде» на Невском, 46 выступит прозаик и журналист Валерий Панюшкин. Он расскажет о своей новой книге «Девочка, Которая Выжила».
«Девочка, Которая Выжила» — это сборник, в который вошла одноименная повесть и четыре рассказа. В центральном тексте книги мужчина узнает о гибели подруги его дочери и задается вопросом, кто виноват: «группы смерти»? его собственный ребенок? или кто-то еще?
Еще четыре рассказа, объединенных заглавием «Скрипка в верблюжьем пледе», повествуют о вере в чудо и о тех, кто ею обладает.
«Прежде чем открыть глаза, Федор Леонидович почувствовал запах. Шизофрения пахнет прогорклым медом. Так теперь пахла подушка. И взъерошенные волосы. Но запах стал посторонним, внешним. Федор Леонидович понял, что выздоровел», — такой сюжет предлагает один из текстов.
Встреча с Валерием Панюшкиным состоится 30 августа в 19:00 в «Буквоеде», на Невском, 46. Вход свободный, количество мест ограничено. Во время мероприятия всех просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
18+
Елена Васильева