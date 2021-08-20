Прозаик и журналист Панюшкин посоветует, как научиться верить в чудеса

30 августа в «Буквоеде» на Невском, 46 выступит прозаик и журналист Валерий Панюшкин. Он расскажет о своей новой книге «Девочка, Которая Выжила».

«Девочка, Которая Выжила» — это сборник, в который вошла одноименная повесть и четыре рассказа. В центральном тексте книги мужчина узнает о гибели подруги его дочери и задается вопросом, кто виноват: «группы смерти»? его собственный ребенок? или кто-то еще?



Еще четыре рассказа, объединенных заглавием «Скрипка в верблюжьем пледе», повествуют о вере в чудо и о тех, кто ею обладает.

