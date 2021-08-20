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Музей стрит-арта расскажет о том, что «на языке вертится»

В музее на шоссе Революции обещают «батл между языком и всем тем, что ему не поддается», а именно — выставку, на которой будут графика и мультимедиа проекты, перформансы. Все это — в рамках знакомого завсегдатаем музея проекта «Тетрадь».

Фото: vk.com/tetradio
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Это будет четвёртый сезон «Тетради» — проекта, предполагающего работу с большими важными темами через локальные тексты, организаторы называют такой метод «визуальной журналистикой». На этот раз художникам предложили поразмыслить о недосказанности, невысказанности и «не до конца осознанности».

Среди авторов проекта «Тетрадь/На языке вертится» — Моника Бастрон, Рахман Исаев, Дарья Климовская, Павел Хан, Лиза Чернова и другие. К созданию приложили руки режиссёр Максим Якубсон, дизайнер Дмитрий Макконен, каллиграф Анна Уппит.

Выставка «Тетрадь/На языке вертится» пройдёт в Музее стрит-арта с 24 августа по 24 октября 2021. Подробности — на сайте.

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Анастасия Семенович

Фото: vk.com/tetradio

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