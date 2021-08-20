Людмила Улицкая обсудит с петербуржцами личную классику

Во вторник, 31 августа, писательница Людмила Улицкая выступит перед петербуржцами в прямом эфире в группе книжной сети «Буквоед». Встреча начнется в 19:00.

Действие книги происходит в годы Второй мировой. Даниэль Штайн, еврей, спасает порядка трехсот узников гетто с риском для собственной жизни. В конце войны он принимает крещение и становится католическим священником, а затем уезжает в Израиль, где продолжает помогать людям.

В 2021 году «Редакция Елены Шубиной» запустила новую авторскую серию живого классика современной русской литературы — «Людмила Улицкая. Избранное». Уже вышло переиздание романа «Даниэль Штайн, переводчик», в 2007 году получившего премию «Большая книга».

Улицкая планирует побеседовать с петербуржцами об исторических разломах и вопросах веры.



А со дня на день с типографских станков сойдет переиздание еще одного романа Улицкой — «Казус Кукоцкого», еще через месяц поклонники писательницы смогут перечитать «Искренне ваш Шурик» в новом оформлении.



Людмила Улицкая выйдет в прямой эфир 31 августа в 19:00 в группе «Буквоеда» во «ВКонтакте». 16+



Елена Васильева

