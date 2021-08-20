В Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В республике Марий Эл ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Соответствующий указ 20 августа подписал глава республики Александр Евстифеев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так власти пытаются уберечь жителей поселков, которые находятся в опасной зоне. Два дня назад в Медведевском районе разбушевался лесной пожар, который не могут потушить до сих пор. Он грозит перекинуться на ближние населенные пункты, которые находятся в пятикилометровой зоне от границы горения.



Накануне в Марий Эл полностью сгорело село Студенка. Лесные пожары охватили многие регионы России, в числе которых Якутия, Мордовия и Башкирия, в которой их площадь за сутки увеличилась более чем на 100 гектаров.

