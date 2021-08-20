Начальник Государственной административно-технической инспекции Олег Зотов проверил соблюдение правил благоустройства в местах ремонта дорог и инженерных сетей по заказу ГУП «ТЭК». Кроме того, чиновник обратил внимание на содержание фасадов зданий.
Как сообщили в Смольном 20 августа, первые замечания у Зотова вызвало содержание зоны производства работ на 2-м Муринском проспекте. Подрядчику — ГКУ «Дирекция транспортного строительства» — придется оперативно провести уборку на месте.
Аналогичную проблему обнаружили на внутриквартальной территории, ограниченной 2-м Муринским проспектом и улицами Карбышева и Болотной.
Чтобы проверить состояние нежилых зданий на проспекте Энгельса, начальник ГАТИ запустил квадрокоптер. Благодаря устройству удалось зафиксировать нарушения содержания здания ТК «Светлановский» — фасады помещения оказались грязными, на них также заметили самовольно установленные кондиционеры и воздушные трубопроводы, на крыше — антенны.
Помимо этого Олег Зотов вместе с заместителем ГУП «ТЭК» Михаилом Комасовым побывал в местах реконструкции теплосетей. Специалисты отметили, что подрядчики работают неплохо, но им стоит поторопиться, чтобы завершить ремонт в кратчайшие сроки.
Кроме того, начальник ГАТИ попросил установить дополнительный знак для пешеходов на перекрестке Новороссийской и Политехнической улиц.