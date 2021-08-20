Начальник Государственной административно-технической инспекции Олег Зотов проверил соблюдение правил благоустройства в местах ремонта дорог и инженерных сетей по заказу ГУП «ТЭК». Кроме того, чиновник обратил внимание на содержание фасадов зданий.



Как сообщили в Смольном 20 августа, первые замечания у Зотова вызвало содержание зоны производства работ на 2-м Муринском проспекте. Подрядчику — ГКУ «Дирекция транспортного строительства» — придется оперативно провести уборку на месте.



Аналогичную проблему обнаружили на внутриквартальной территории, ограниченной 2-м Муринским проспектом и улицами Карбышева и Болотной.

