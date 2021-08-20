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Начальник ГАТИ запустил квадрокоптер на проспекте Энгельса. На крыше ТК «красовались» антенны, на фасаде — кондиционеры

ГАТИ проверила соблюдение правил благоустройства в местах ремонта дорог и теплосетей в Петербурге

Начальник Государственной административно-технической инспекции Олег Зотов проверил соблюдение правил благоустройства в местах ремонта дорог и инженерных сетей по заказу ГУП «ТЭК». Кроме того, чиновник обратил внимание на содержание фасадов зданий.

Как сообщили в Смольном 20 августа, первые замечания у Зотова вызвало содержание зоны производства работ на 2-м Муринском проспекте. Подрядчику — ГКУ «Дирекция транспортного строительства» — придется оперативно провести уборку на месте.

Аналогичную проблему обнаружили на внутриквартальной территории, ограниченной 2-м Муринским проспектом и улицами Карбышева и Болотной.

Чтобы проверить состояние нежилых зданий на проспекте Энгельса, начальник ГАТИ запустил квадрокоптер. Благодаря устройству удалось зафиксировать нарушения содержания здания ТК «Светлановский» — фасады помещения оказались грязными, на них также заметили самовольно установленные кондиционеры и воздушные трубопроводы, на крыше — антенны.

Помимо этого Олег Зотов вместе с заместителем ГУП «ТЭК» Михаилом Комасовым побывал в местах реконструкции теплосетей. Специалисты отметили, что подрядчики работают неплохо, но им стоит поторопиться, чтобы завершить ремонт в кратчайшие сроки.

Кроме того, начальник ГАТИ попросил установить дополнительный знак для пешеходов на перекрестке Новороссийской и Политехнической улиц.

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Комментарии (1)

261837251
А чего на Институтский/Тореза не заехали? Там с 2018 года после перекладки труб горячей воды так асфальт и не уложили. За 3 года так и не смогли с подрядчика деньги стрясти?
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