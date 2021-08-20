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500 подписей одной рукой. ЦИК не нашёл причин для регистрации «Родины» на выборах в ЗакС, но снова поругал горизбирком Петербурга

Партии «Родина» повторно отказали в регистрации на выборы в петербургский парламент

Центральная избирательная комиссия подтвердила правомерность отказа в регистрации на выборах в Законодательное собрание Петербурга списка партии «Родина». Жалобу партии на решение петербургского избиркома ЦИК рассмотрел 20 августа.

«После перепроверки установлено 507 подписей, то есть 12,9% брака. Эти подписи сделаны одной рукой», — заявил на заседании заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. Фотографии однотипных подписей он продемонстрировал на экране в зале заседаний ЦИКа.

Фото: скриншот с трансляции центризбиркома
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При этом Булаев отметил, что петербургская избирательная комиссия нарушила несколько пунктов закона, оформляя проверку подписей партии. «Это неудовлетворительная работа по оформлению проверки, хотя эти нарушения и не опровергают установленных фактов», — добавил он.

«Так работать нельзя. Мы не хозяева выборов, мы слуги демократии», — поддержал его член ЦИКа Борис Эбзеев.

На заседании ЦИКа также выяснилось, что лидер партии «Родина» Алексей Журавлев отозвал жалобу петербургского отделения на отказ в регистрации списка на выборах в городской парламент. Однако это не стало препятствием для её рассмотрения и отказа в удовлетворении.

Фото: скриншот с трансляции центризбиркома

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Комментарии (4)

266081655
Опять схватка жабы с гадюкой....
Mimic
Что на фотографии больше похоже не на подписи, а просто вручную записанные фамилии тех, кто подписывался. Что же сами подписи не показали?
iphonedimona
Простите, Борис Эбзеев это не тот "слуга демократии", про которого писал Навальный, и у которого малолетний внук владеет недвижкой на миллиарды?
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