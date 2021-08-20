«После перепроверки установлено 507 подписей, то есть 12,9% брака. Эти подписи сделаны одной рукой», — заявил на заседании заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. Фотографии однотипных подписей он продемонстрировал на экране в зале заседаний ЦИКа.
При этом Булаев отметил, что петербургская избирательная комиссия нарушила несколько пунктов закона, оформляя проверку подписей партии. «Это неудовлетворительная работа по оформлению проверки, хотя эти нарушения и не опровергают установленных фактов», — добавил он.
«Так работать нельзя. Мы не хозяева выборов, мы слуги демократии», — поддержал его член ЦИКа Борис Эбзеев.
На заседании ЦИКа также выяснилось, что лидер партии «Родина» Алексей Журавлев отозвал жалобу петербургского отделения на отказ в регистрации списка на выборах в городской парламент. Однако это не стало препятствием для её рассмотрения и отказа в удовлетворении.