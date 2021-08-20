Главный герой — и фильма, и поэмы — сэр Гавейн, сподвижник легендарного короля Артура, который берется защитить Камелот от страшной угрозы, фантастического чудища. Понятно, что такой сюжет — настоящая находка для визионера. А за экранизацию взялся именно такой автор, американец Дэвид Лоури, известный по диснеевскому «Питу и его дракону» и очень эффектной «Истории призрака». Конечно, зрелищности тут будет много — фантастическая составляющая сюжета к тому располагает. Будет и вошедшая в моду благодаря «Игре престолов» сумрачная и дикая готика, куда без нее. И то, и другое — конек Лоури, как показывает его фильмография.

