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Вместо ночного клуба попала в бойцовский: британка шлепнула парня по ягодицам, за что была избита и пойдет под суд

Британец подал в суд на девушку, которая шлепнула его по ягодицам в ночном клубе

19-летняя британка Скарлет Бэрхэм предстанет перед судом из-за того, что год назад шлепнула парня по ягодицам в ночном клубе. Девушке вменяют сексуальное домогательство.

Как сообщило издание The Sun 18 августа, прошлым летом англичанка отдыхала с двумя своими подругами. Веселье сопровождалось распитием алкоголя, и в какой-то момент приятельницы поругались.

Бэрхэм прошла мимо парня своей подруги и шлепнула того по ягодицам. Молодой человек не оценил проявления внимания к своей персоне и ответил оскорблениями. На сторону британца встала его девушка — она набросилась на Скарлет и начала ее избивать, до тех пор пока та не потеряла сознание.

Наутро агрессивная англичанка и ее возлюбленный подали на Бэрхэм в суд. Самой ревнивице также предъявили обвинение в нападении с причинением телесных повреждений. Приговор всем участникам драки вынесут в сентябре.

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Комментарии (13)

264552361
Плюсую все комменты)
266081655
Увы, среди бритов есть и такие.....
blackcatwhitecat
Это очень интересно. Мало нам тут своих пьяных драк, теперь еще и про британские почитаем...
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