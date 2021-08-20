Вместо ночного клуба попала в бойцовский: британка шлепнула парня по ягодицам, за что была избита и пойдет под суд

19-летняя британка Скарлет Бэрхэм предстанет перед судом из-за того, что год назад шлепнула парня по ягодицам в ночном клубе. Девушке вменяют сексуальное домогательство.



Как сообщило издание The Sun 18 августа, прошлым летом англичанка отдыхала с двумя своими подругами. Веселье сопровождалось распитием алкоголя, и в какой-то момент приятельницы поругались.



Бэрхэм прошла мимо парня своей подруги и шлепнула того по ягодицам. Молодой человек не оценил проявления внимания к своей персоне и ответил оскорблениями. На сторону британца встала его девушка — она набросилась на Скарлет и начала ее избивать, до тех пор пока та не потеряла сознание.

