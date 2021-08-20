Президент России принимает канцлера ФРГ в Москве. Как сообщают 20 августа корреспонденты кремлевского пула, Владимир Путин встретил Ангелу Меркель с цветами.
Он также поприветствовал ее на немецком языке: «Guten Tag» («Добрый день»).
Путин пришел на встречу с Меркель с цветами. Теперь немецким СМИ будет, что обсудить. pic.twitter.com/SQ6J8OK70P— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 20, 2021
Российский президент подчеркнул, что ФРГ является одним из основных партнёров для Москвы, а товарооборот между странами увеличился в два раза, несмотря на спад в экономике. Меркель в ответ заметила, что Россия и Германия должны поддерживать контакты, несмотря на разногласия. Отметим, это ее последний визит в Москву в качестве канцлера ФРГ. Перед встречей с Путиным Меркель возложила венок к могиле Неизвестного солдата в Москве.