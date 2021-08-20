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Цветы и Guten Tag от Путина. Меркель прибыла в Москву с последним визитом в качестве канцлера

Путин встретил Меркель в Кремле с цветами

Президент России принимает канцлера ФРГ в Москве. Как сообщают 20 августа корреспонденты кремлевского пула, Владимир Путин встретил Ангелу Меркель с цветами.

Он также поприветствовал ее на немецком языке: «Guten Tag» («Добрый день»).

Российский президент подчеркнул, что ФРГ является одним из основных партнёров для Москвы, а товарооборот между странами увеличился в два раза, несмотря на спад в экономике. Меркель в ответ заметила, что Россия и Германия должны поддерживать контакты, несмотря на разногласия. Отметим, это ее последний визит в Москву в качестве канцлера ФРГ. Перед встречей с Путиным Меркель возложила венок к могиле Неизвестного солдата в Москве.

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Комментарии (12)

maksmedia
А встреча случаем не в Ставропольском ГИБДД проходит?
f0ntan
После Путина она полетит в Киев. Поэтому у Путина, помимо всего, она будет выпрашивать, чтобы он не прекращал транзит газа через Хохляндию даже после запуска Северного потока-2
VF812
Все ж тетка незаурядная))
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