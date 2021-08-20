Морские свиньи останутся в России. Кабмин запретил экспорт некоторых животных из страны

Этим же документом Минэкономразвития поручили внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии инициативу введения временного запрета на вывоз морских млекопитающих с таможенной территории ЕАЭС.

Как сообщили в пресс-службе кабмина 20 августа, такое решение связано с намерением защитить популяцию морских млекопитающих, которые популярны за рубежом. Например, их активно используют в сфере развлечений — в океанариумах и дельфинариях.

«Вопрос об установлении постоянного запрета на вывоз китообразных за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза также будет проработан на уровне ЕАЭС», — добавили в пресс-службе кабмина.



В 2018 году большую огласку получила история с так называемой китовой тюрьмой. В бухте Средней Приморского края в неволе незаконно содержали 11 косаток и 90 белух. Позже их собирались продать в китайские океанариумы. После вмешательства президента России животных выпустили на свободу.



Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Владимир Путин поручил кабмину усовершенствовать законодательство. В результате были внесены изменения в федеральные законы, предусматривающие запрет на вылов морских млекопитающих при промышленном рыболовстве. Кроме того, ужесточились требования к получению решения о предоставлении в пользование морских млекопитающих для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях.

