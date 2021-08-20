FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
74.15р86.62р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Морские свиньи останутся в России. Кабмин запретил экспорт некоторых животных из страны

Правительство РФ запретило вывоз некоторых морских млекопитающих

Правительство РФ на полгода запретило экспорт китов, дельфинов и морских свиней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщили в пресс-службе кабмина 20 августа, такое решение связано с намерением защитить популяцию морских млекопитающих, которые популярны за рубежом. Например, их активно используют в сфере развлечений — в океанариумах и дельфинариях.

Этим же документом Минэкономразвития поручили внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии инициативу введения временного запрета на вывоз морских млекопитающих с таможенной территории ЕАЭС.

«Вопрос об установлении постоянного запрета на вывоз китообразных за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза также будет проработан на уровне ЕАЭС», — добавили в пресс-службе кабмина.

В 2018 году большую огласку получила история с так называемой китовой тюрьмой. В бухте Средней Приморского края в неволе незаконно содержали 11 косаток и 90 белух. Позже их собирались продать в китайские океанариумы. После вмешательства президента России животных выпустили на свободу.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Владимир Путин поручил кабмину усовершенствовать законодательство. В результате были внесены изменения в федеральные законы, предусматривающие запрет на вылов морских млекопитающих при промышленном рыболовстве. Кроме того, ужесточились требования к получению решения о предоставлении в пользование морских млекопитающих для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

MarinaTs
Хвала Богам и Бурматову хоть так...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний