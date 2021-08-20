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«Ингосстрах» стал новым владельцем петербургского страховщика «Капитал-полис Медицина»

Группа «Ингосстрах» приобрела петербургского страховщика, работающего на рынке ОМС — компанию ООО «СК «Капитал-полис Медицина»». Сумма сделки не раскрывается, сообщает 20 августа «Деловой Петербург».

Смена собственника отразилась в ЕГРЮЛ 12 августа. Новым владельцем 100% компании стало АО «Инвест–полис», входящее в группу «Ингосстрах». Таким образом, группа «Капитал Полис» продала один из трех своих активов.

Как отмечает издание, «Капитал-полис Медицина» страхует по ОМС 5,8% жителей Петербурга. В прошлом году Территориальный фонд ОМС выделил ей 6 млрд рублей.

Последний игрок регионального рынка ОМС, имеющий петербургскую прописку, — АО «Городская страховая медицинская компания». Оно на 100% контролируется городом и занимает 20% рынка. Среди других компаний 31% рынка в Петербурге занимает «СОГАЗ», 25% — «Капитал МС», 10% — «МАКС», 9% — РЕСО.

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