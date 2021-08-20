Современные проблемы требуют современных решений. Facebook закрыл функцию просмотра друзей в Афганистане для защиты от талибов*

Социальная сеть Facebook ввела меры для защиты своих пользователей из Афганистана после прихода к власти талибов* («Талибан» признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года).



«Последнюю неделю наша команда работала круглосуточно, делая все возможное, чтобы помочь людям обезопасить себя [в Афганистане]», — написал 20 августа в Twitter глава отдела политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.



По его словам, в соцсети изменили настройки приватности для афганцев. Пользователи, которые не находятся в друзьях, не могут просматривать и делиться информацией из закрытого аккаунта. Посторонние люди теперь не смогут увидеть и список друзей.

