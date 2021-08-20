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Современные проблемы требуют современных решений. Facebook закрыл функцию просмотра друзей в Афганистане для защиты от талибов*

Facebook в Афганистане сделал друзей невидимыми

Социальная сеть Facebook ввела меры для защиты своих пользователей из Афганистана после прихода к власти талибов* («Талибан» признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года).

«Последнюю неделю наша команда работала круглосуточно, делая все возможное, чтобы помочь людям обезопасить себя [в Афганистане]», — написал 20 августа в Twitter глава отдела политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

По его словам, в соцсети изменили настройки приватности для афганцев. Пользователи, которые не находятся в друзьях, не могут просматривать и делиться информацией из закрытого аккаунта. Посторонние люди теперь не смогут увидеть и список друзей.

В Instagram, который также принадлежит Facebook, появляются оповещения о том, как обезопасить себя.

Глейхер сообщил, что Facebook получил много сообщений от афганских журналистов и активистов, которые боятся за свою жизнь.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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