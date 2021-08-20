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Союз виноделов назвал «гаданием на кофейной гуще» прогнозы с повышением цен на вина

Союз виноделов России не готов говорить о будущих ценах на напитки

Природные катаклизмы, случившиеся в Краснодарском крае в период сбора винограда, скажутся на объеме урожая, но делать прогнозы по поводу цен на вина пока невозможно. Об этом 20 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича.

Попович назвал попытки предсказать цены на виноград и напитки из него «гаданием на кофейной гуще».

«Если потери будут в пределах 15 — 20%, то это не значит, что цены подскочат на 15 — 20%, гораздо меньше. Но на сколько — можно будет сказать после завершения уборки, ближе к ноябрю», — сказал он.

Между тем Роскачество предупреждало, что цены на виноград в этом сезоне вырастут не менее чем на 30%. Из-за этого стоимость вина повысится на 15 — 20% за бутылку.

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