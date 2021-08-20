Союз виноделов назвал «гаданием на кофейной гуще» прогнозы с повышением цен на вина

Природные катаклизмы, случившиеся в Краснодарском крае в период сбора винограда, скажутся на объеме урожая, но делать прогнозы по поводу цен на вина пока невозможно. Об этом 20 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича.



Попович назвал попытки предсказать цены на виноград и напитки из него «гаданием на кофейной гуще».



«Если потери будут в пределах 15 — 20%, то это не значит, что цены подскочат на 15 — 20%, гораздо меньше. Но на сколько — можно будет сказать после завершения уборки, ближе к ноябрю», — сказал он.

