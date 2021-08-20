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Театрально-цирковое шоу LUNAPARK отправит петербуржцев в воздушный мир воспоминаний и снов

26 августа в креативном пространстве «Люмьер-холл» состоится премьера театрально-циркового шоу LUNAPARK. Автор оригинальной постановки — режиссер Даниэле Финци Паска — хорошо известен в Петербурге по фестивалю «Радуга» и Театральной олимпиаде-2019. Европейская премьера LUNAPARKа состоялась в сентябре прошлого года в швейцарском Лугано, и теперь ее российская версия будет представлена петербургской публике.

Фото: предоставлено организаторами
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Режиссер российской версии Мария Романова, художник проекта Андрей Пунин и художник по свету Евгений Ганзбург сохранили узнаваемые приемы Финци Паски — сочетание театра, современной хореографии, нового цирка и легкой, воздушной атмосферы, предложив при этом собственное решение сценографии и режиссуры и пригласив российских исполнителей.

Фото: предоставлено организаторами
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Зрители отправятся в необычайное путешествие — в закулисье. В ходе странствия по этому своеобразному парку аттракционов возникнут сновидческие образы и эпизоды из прошлого, случится возвращение в детство, а вместе с ним те сильные чувства и впечатления, что переживались в это время. Передвигаться по пространству газгольдера можно будет беспрепятственно, но завершится променад на сцене, где присутствующие услышат монолог о жизни, смерти, памяти, счастье и детстве.

6+

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами

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