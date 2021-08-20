Серьезная авария с участием машины скорой помощи произошла в Крыму утром 20 августа. Со слов очевидцев, медики везли пожилого пациента.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму, около восьми часов утра на перекрестке улиц Пошивальникова и Генерала Петрова в Керчи столкнулись автомобиль скорой помощи и Volkswagen Touareg. По предварительным данным, медики ехали с включенными спецсигналами. От удара скорую отбросило на приличное расстояние, и она опрокинулась на бок.
Автор: «Подслушано | Авто | Керчь» / vk.com
Автор: Kerch.FM / YouTube
В результате ДТП в машине скорой помощи пострадали четыре человека. На кадрах с места аварии видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. В группе «Новости Керчь Крым Россия» со слов очевидцев сообщают, что в скорой везли пожилого мужчину и в результате аварии он якобы вылетел на дорогу.