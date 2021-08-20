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Кроссовер «отфутболил» и перевернул скорую в Керчи. В медицинской машине пострадали четверо

Четыре человека пострадали в перевернувшейся скорой в Керчи

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-94852005_184629" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Подслушано | Авто | Керчь»</a>
Скриншот видео из группы «Подслушано | Авто | Керчь»
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Серьезная авария с участием машины скорой помощи произошла в Крыму утром 20 августа. Со слов очевидцев, медики везли пожилого пациента.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму, около восьми часов утра на перекрестке улиц Пошивальникова и Генерала Петрова в Керчи столкнулись автомобиль скорой помощи и Volkswagen Touareg. По предварительным данным, медики ехали с включенными спецсигналами. От удара скорую отбросило на приличное расстояние, и она опрокинулась на бок.

Автор: «Подслушано | Авто | Керчь» / vk.com

Автор: Kerch.FM / YouTube

В результате ДТП в машине скорой помощи пострадали четыре человека. На кадрах с места аварии видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. В группе «Новости Керчь Крым Россия» со слов очевидцев сообщают, что в скорой везли пожилого мужчину и в результате аварии он якобы вылетел на дорогу.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-94852005_184629" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Подслушано | Авто | Керчь»</a>
Скриншот видео из группы «Подслушано | Авто | Керчь»

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Комментарии (1)

VVM1962
почему бы не написать, что скорая была Бентли.
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