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Выгодная продажа квартиры на Васильевском сорвалась, так как хозяин задолжал детям почти полмиллиона

Петербуржец погасил долги по алиментам, чтобы продать недвижимость

Судебные приставы Петербурга добились погашения крупной задолженности по алиментам.

Как сообщает 20 августа пресс-служба городского ГУ ФССП, 33-летний мужчина, переехавший из Петербурга в Москву, задолжал на содержание своим детям более 425 тысяч рублей. После развода он по решению суда должен был выплачивать бывшей супруге треть от всех видов дохода, но долго «забывал» об этом, изредка обходясь минимальными выплатами. В итоге и накопилась задолженность почти в полмиллиона.

Пристав василеостровского отдела возбудил исполнительное производство, вызывал мужчину на приём, но тот не являлся. Тогда пристав наложил запрет регистрационных действий в отношении доли квартиры, принадлежащей гражданину, а также ограничил право на выезд за пределы России. А тот как раз решил продать долю своей квартиры на Васильевском острове. Но не смог — выгодная сделка сорвалась.

В итоге на приём к приставу пришел адвокат должника. Ему разъяснили, что запрет регистрационных действий можно снять, только погасив долги по алиментам. Это сработало, вскоре на счёт взыскательницы наконец поступили 425 тысяч рублей. «В настоящий момент мужчина стал выплачивать текущие платежи без задержек, обеспечивать своих детей петербуржец будет до их совершеннолетия», — отмечается в сообщении ГУ ФССП.

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Комментарии (2)

daisychain
Он еще и треть выручки от продажи квартиры отстегнет в алименты по нашему семейному кодексу. Даже если это был обмен через куплю-продажу.
Дети - офигенно крутая инвестиция в спокойную и безбедную старость. Для женщины. А для мужчины это как покупка акций МММ и вложение в "бизнес-молодость".
Steam
Думайте, мужики, надо ли вам в это ввязываться. Будут доить до самой смерти.
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