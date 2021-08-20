Выгодная продажа квартиры на Васильевском сорвалась, так как хозяин задолжал детям почти полмиллиона

Судебные приставы Петербурга добились погашения крупной задолженности по алиментам.



Как сообщает 20 августа пресс-служба городского ГУ ФССП, 33-летний мужчина, переехавший из Петербурга в Москву, задолжал на содержание своим детям более 425 тысяч рублей. После развода он по решению суда должен был выплачивать бывшей супруге треть от всех видов дохода, но долго «забывал» об этом, изредка обходясь минимальными выплатами. В итоге и накопилась задолженность почти в полмиллиона.



Пристав василеостровского отдела возбудил исполнительное производство, вызывал мужчину на приём, но тот не являлся. Тогда пристав наложил запрет регистрационных действий в отношении доли квартиры, принадлежащей гражданину, а также ограничил право на выезд за пределы России. А тот как раз решил продать долю своей квартиры на Васильевском острове. Но не смог — выгодная сделка сорвалась.

