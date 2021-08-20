В Кемерове пожилому инвалиду-колясочнику с женой предложили квартиру-конуру

Власти Кемерова решили помочь инвалиду-колясочнику Александру Бодулину, который живет с женой в аварийном доме без пандуса, туалета и канализации. Они предложили пенсионерам переехать в квартиру площадью 6 квадратных метров.



Как сообщает 20 августа «Сибдепо», щедрое предложение 69-летний Бодулин получил после того, как его история разошлась по местным СМИ. Городская администрация, прокуратура и региональный Следственный комитет организовали проверки, но исход истории мужчине не понравился.

«Звонили из жилищно-коммунального хозяйства. Мне предложили квартиру 6 «квадратов» на нас двоих с женой. Это издевательство! Я туда даже если на коляске заеду, то не развернусь. Зачем смеяться-то?» — возмущается Бодулин.

