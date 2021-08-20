В честь Дня флага России в воскресенье, 22 августа, в цвета российского триколора окрасят подсветку главного петербургского моста и одного из центральных проспектов Петроградской стороны.
Как сообщает 20 августа пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет», в 20:50 22 августа праздничная архитектурно-художественная подсветка Дворцового моста и Большого проспекта Петроградской стороны заработает в особом режиме. Один из пролетов моста окрасится в белый, другой — в синий, а третий — в красный. Аналогичное цветовое оформление придадут чугунным опорам фонарей на трех разных участках Большого проспекта П.С. Цветовое решение подсветки специалисты изменят дистанционно.
Праздничное световое оформление будет работать до рассвета 23 августа. Трехцветный рисунок на Дворцовом мосту будет виден с центральных городских набережных.