В честь Дня флага России в воскресенье, 22 августа, в цвета российского триколора окрасят подсветку главного петербургского моста и одного из центральных проспектов Петроградской стороны.

Как сообщает 20 августа пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет», в 20:50 22 августа праздничная архитектурно-художественная подсветка Дворцового моста и Большого проспекта Петроградской стороны заработает в особом режиме. Один из пролетов моста окрасится в белый, другой — в синий, а третий — в красный. Аналогичное цветовое оформление придадут чугунным опорам фонарей на трех разных участках Большого проспекта П.С. Цветовое решение подсветки специалисты изменят дистанционно.